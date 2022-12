Gratis ov-kaartjes voor mensen met lager inkomen in Amsterdam

Vanaf april komend jaar kan iedereen die tot 130 procent van het minimuminkomen verdient tot maximaal acht gratis kaartjes per huishouden aanvragen via een website. Beeld ANP / ANP

Het gaat om kaartjes waarmee anderhalf uur vrij gereisd kan worden in alle bussen, trams en metro’s van het GVB, EBS en Connexxion in de Vervoerregio Amsterdam. Vanaf april kan iedereen die tot 130 procent van het minimuminkomen verdient de kaartjes aanvragen via een website.

Per huisadres kunnen tot maximaal acht kaartjes worden besteld. ‘Genoeg om met een gemiddeld gezin alle bestemmingen binnen de vervoerregio te bereiken en weer terug te reizen,’ schrijft de Vervoerregio.

Afschaffen van btw

Naar schatting worden zo meer dan 95.000 huishoudens ondersteund, zegt vervoerswethouder Melanie van der Horst. “Natuurlijk zou het mooi zijn als alle reizigers gecompenseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld door het afschaffen van btw op vervoerbewijzen. Wij vragen het kabinet hier werk van te maken.”

Er moet op 20 december nog wel worden ingestemd met het plan tijdens de vergadering van de Regioraad. Vanwege die stemming en de noodzakelijke voorbereidingstijd zullen de gratis kaartjes pas vanaf april worden verstrekt.

Hogere kosten

De ov-tarieven van regionale vervoerders stijgen volgend jaar fors, gemiddeld met 7,24 procent. In Amsterdam en omstreken zullen de prijzen gemiddeld zelfs met 8,4 procent stijgen. Oorzaken van de hogere prijzen zijn onder meer de hogere energiekosten en inflatie.

De gemeenteraad liet eerder al weten het openbaar vervoer op zaterdag gratis te willen maken voor alle kinderen tot en met elf jaar.

