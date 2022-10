Gratis dagelijkse maaltijd aangeboden aan ruim 50 Amsterdamse basisscholen

De voorbereiding van een ontbijt op basisschool De Vlieger. Beeld ANP

De gratis schoolmaaltijd (ontbijt of lunch) moet voorkomen dat kinderen met een lege maag op school zitten. De maatregel is genomen als steun aan ouders die krap bij kas zitten, al dan niet vanwege de inflatie en hoge energieprijzen. In ieder geval de komende vier maanden kunnen de scholen van het aanbod gebruikmaken.

Welke scholen van de mogelijkheid gebruik gaan maken, moet blijken. Ook moet de uitvoering ervan nog concreet vorm krijgen, aangezien de scholen woensdagochtend bericht vanuit het ministerie hebben ontvangen. “Donderdag overleggen we met de directie hoe we dit plan verder uit gaan werken,” reageert een directeur van één van de ruim vijftig Amsterdamse basisscholen voor wie het aanbod geldt. “Maar het is welkom.”

Snelle stijging van armoede

Het kabinet wil met de schoolmaaltijd de tijd overbruggen voordat op 1 januari maatregelen van kracht worden die zijn bedoeld om de snelle stijging van armoede tegen te houden. Het minimumloon, de huur- en zorgtoeslag en het kindgebonden budget gaan dan omhoog.

De schoolmaaltijden zullen worden uitgedeeld via het Jeugdeducatiefonds, een instantie die helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand te vergroten. Dit fonds krijgt 5 miljoen euro van het kabinet om het plan te realiseren. Het geld gaat naar de basisscholen waar het Jeugdeducatiefonds al actief is vanwege een hoog percentage kwetsbare leerlingen. “Zo kan snel een grote groep kinderen worden bereikt,” motiveert Schouten deze keuze.

Gratis schoollunches

Het kabinet liet in september al weten 100 miljoen euro uit te trekken om gratis schoollunches te verzorgen, nadat de Tweede Kamer hiertoe had opgeroepen in een motie. Dat plan staat hier los van en zal volgens de ministers binnenkort worden uitgewerkt.