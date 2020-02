Gratis blender voor ouders die kind niet laten inenten tegen kinkhoest mag niet

Beeld ANP

Sinds kort zit de 22-wekenprik in het Rijksvaccinatieprogramma. Die prik beschermt moeder en ongeboren kind tegen kinkhoest. Dit is voor baby’s een zeer ernstige ziekte.

Voor de website Miss Natural Lifestyle reden om in verzet te komen tegen deze inenting. Die zou lichaamsvreemde (gif)stoffen in de bloedbaan brengen en ‘weerzinwekkend’ zijn. Daarnaast helpt het vaccineren totaal niet in veel gevallen, aldus de website.



Dus loofde de site - in samenwerking met een fabrikant - een beloning uit voor de eerste honderd aanstaande moeders (en vaders) die vaccinatie zouden afwijzen en zo in zouden gaan tegen de ‘gevestigde orde’: een blender naar keuze ter waarde van 399 euro.

Zonder onderbouwing

Dat mag niet, heeft de Reclame Code Commissie nu beslist. In de uitspraak over de reclame-actie staat: ‘Er wordt bij zwangere (of recent bevallen) vrouwen zonder wetenschappelijke onderbouwing op aangedrongen om af te zien van het vaccineren van hun kind. Hierdoor kan het publiek afkerig van vaccinaties worden gemaakt en om die reden besluiten om af te zien van de bescherming die vaccinaties bieden.’



Dit effect is ‘onacceptabel’, aldus de waakhond van de reclamewereld. ‘Naar het oordeel van de Commissie jaagt de uiting het publiek irreële angst aan voor het vaccineren van kinderen in het algemeen en de vaccinatie tegen kinkhoest in het bijzonder. Dit leidt tot het oordeel dat de uiting een bedreiging voor de lichamelijke volksgezondheid vormt.’

Verweer adverteerder

De adverteerder erkent volgens het vonnis dat de actie erg banaal of cru kan overkomen, mede omdat maar weinig mensen weet of kennis zouden hebben van vaccinatieschade en de problemen die veel ouders en kinderen ondervinden.



“Niemand zal zich echter zonder goed na te denken inschrijven voor de actie om zo voordelig een blender te bemachtigen,” aldus de adverteerder. “Deelnemers wordt ook gevraagd onderzoek te doen en toestemming van de vader te hebben.” Volgens de adverteerder heeft negatieve aandacht vanuit de media ervoor gezorgd ‘dat veel mensen de actie niet begrijpen'.



Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) laat via een woordvoerder weten het oordeel van de Reclame Code Commissie goed nieuws te vinden. Eerder had de bewindsman al gezegd dat hij de blenderactie onverantwoord vond. “Smoothies beschermen natuurlijk niet tegen kinkhoest.” Een woordvoerder van het RIVM noemde de actie al ‘raar en niet oké’.



Overigens is deelname aan de actie volgens de website inmiddels niet meer mogelijk, omdat de inschrijvingstermijn is verstreken.