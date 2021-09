Grapperhaus: Zandvoort moet zelf drukte goed regelen

Bezoekers van de grand prix komen aan op treinstation Zandvoort. Beeld Michel van Bergen

De zogeheten lokale driehoek – de burgemeester, politie en justitie – is daarvoor verantwoordelijk, zegt Grapperhaus naar aanleiding van een vraag over de grote stroom mensen op straat die naar het circuit lopen.

“In onze democratie ligt de besluitvorming en uitvoering bij de gemeente. Daar moet ik me niet in gaan mengen nu. Plannen zoals die gepresenteerd zijn, duiden erop dat men het zeer strak gaat aansturen,” zei Grapperhaus voorafgaand aan de ministerraad.

In aanloop naar de Formule 1 uitte onder meer de festivalbranche stevig onbegrip over het besluit om de grand prix wel door te laten gaan, maar andere grootschalige evenementen niet. Volgens het demissionaire kabinet is die keuze te rechtvaardigen omdat de Formule 1 een ‘geplaceerd evenement’ is, wat inhoudt dat bezoekers een vaste zitplek hebben. De mensenmassa’s die vrijdag op de been zijn rond het evenement doen echter afvragen of de zitplekken een verschil maken.

‘Prachtig spektakel’

“Ik heb vernomen dat men daar in Zandvoort zeer bovenop de maatregelen zit, om te kijken of die goed worden nageleefd. Ik begrijp ook dat sponsoren zich dat ook zelf gaan aantrekken,” aldus Grapperhaus. Hij wijst er weer op dat de Formule 1-race een geplaceerd evenement is. “Mensen worden dus geacht op hun stoel te blijven zitten.”

De minister gaat zelf niet naar Zandvoort dit weekend, hoewel hij het een ‘prachtig spektakel’ noemt.