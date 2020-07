Grapperhaus wil meer maatregelen tegen anti-lhbti-geweld

De straffen voor daders van anti-lhbti-geweld moeten worden aangescherpt. Iedere agent moet op de politieacademie kennis opdoen van anti-lhbti-geweld en het uitgaansgebied moet van meer camera’s en ‘helle’ verlichting worden voorzien.

Dat zei minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vrijdagmiddag tijdens een werkbezoek aan de Reguliersdwarsstraat, waar hij met slachtoffers van anti-lhbti geweld sprak. Het COC en Transgender Netwerk Nederland overhandigden hem een actieplan. Ze vinden dat de regering te weinig doet aan het anti-lhbti-geweld.

Volgens cijfers van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken krijgen ongeveer zeven op de tien lhbti’ers in hun leven te maken met verbaal of fysiek geweld. Jaarlijks doen ongeveer tweeduizend mensen melding of aangifte hiervan. Per jaar worden echter minder dan tien daders voor discriminatie van lhbti’ers veroordeeld. Ongeveer zestig procent van de lhbti’ers past hun gedrag aan om geweld te voorkomen, bijvoorbeeld door niet meer hand in hand te lopen.

Discriminatierechercheurs

In het actieplan van het COC worden voorstellen gedaan om het geweld aan te pakken, zoals het aanstellen van discriminatierechercheurs bij de politie, het opleggen van hogere straffen aan daders en het bevorderen van de aangiftebereidheid bij slachtoffers. Ook vinden de organisaties dat er meer aandacht moet komen voor anti-lhbti-geweld op de politieacademie en bij het Meldpunt Internet Discriminatie.

“We geven Grapperhaus handvatten mee om het geweld tegen lhbti’ers aan te pakken. Non-binair Nanoah Struik kreeg vorig jaar een genderneutraal paspoort en kreeg vervolgens via social media de meest afschuwelijke verwensingen over zich heen waarbij woorden vielen als ‘stenigen’, ‘inslapen’ en ‘kortsluiting’. Je moet stevig in je schoenen staan om dat niet onder je huid te laten komen,” zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

In elkaar geslagen

Grapperhaus sprak met vijf slachtoffers, onder wie een homostel dat in de Indische Buurt werd belaagd en de Panamees-Amsterdamse transgender Monique de la Fressange die twee jaar geleden tijdens het wachten op een taxi op de Prins Hendrikkade in elkaar werd geslagen. De la Fressange maakte met Grapperhaus – blauw pak, roze das – een wandeling door de met regenboogvlaggen versierde straat. Zij vertelde de minister wat haar was overkomen. “Ik wil mijn gedrag niet veranderen. Ik wil kunnen lopen in de stad en mijn leven leiden hoe ik wil,” zei De la Fressange.

Grapperhaus: “Er zitten zeker goede punten in het actieplan. We moeten alleen geen speciale discriminatierechercheurs aanstellen. Iedere politieagent moet op de opleiding meekrijgen wat racisme en homohaat is. Het is daarnaast belangrijk om voorlichting te geven aan kinderen vanaf vier jaar om te laten zien dat er in onze maatschappij birds of all kinds of feathers zijn. Je kunt daar niet jong genoeg mee beginnen.”

Bedienen in gaybar

Ook vindt Grapperhaus dat de aangiftebereidheid hoger moet en dat de verhouding tussen de aangiftes en veroordelingen van daders zoek is. “Zorg dat de slachtoffers aangiftes doen want dan zien we hoe groot het geweld tegen deze groep is. Scherp ook de straffen aan. Laat een dader bijvoorbeeld ook in een gaybar bedienen zodat die met lhbti’ers kennismaakt.”