Grapperhaus wil geen landelijk verbod: sinterklaasintocht is aan gemeente

“Dit is echt een lokale beslissing, zo werkt Nederland en gelukkig maar,” zei demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus (CDA) maandag na ministerieel coronaoverleg met premier Mark Rutte op het Binnenhof.

“De maatregelen van afgelopen weekeinde laten nu ruimte om lokaal te beslissen hoe je met zulke buitenevenementen omgaat, soms met coronatoegangsbewijs.”

De nieuwe coronagolf dwingt het kabinet tot nieuwe restricties, maar buitenevenementen zijn niet verboden. Ook binnen kan praktisch alles, vaak met coronapasplicht. Toch schrappen diverse steden en verenigingen nu grote evenementen, anderen gaan juist door, merkt ook Grapperhaus. “Ik heb veel burgemeesters gebeld vrijdag, er wordt divers mee omgegaan. In Oost-Brabant zegt men: we zetten de stad af, we werken met de coronapas. Dat kan binnen de maatregelen.”

Na een chaotische aanloop is er toch een sinterklaasintocht op poten gezet in Amsterdam. Komende zondag komt de Sint na een vaartocht over de Amstel en een toer door de grachten aan wal bij het Scheepvaartmuseum. Daar is de ontvangst door de burgemeester, waarna de stoet naar het Marineterrein gaat voor een besloten evenement, als alternatief voor de gebruikelijke rijtoer door de stad. Bij het evenement zijn 750 kinderen en ouders welkom; zij mogen alleen binnen op vertoon van een toegangsbewijs en moeten bij de ingang ook een QR-code laten zien.

In meerdere gemeenten, zoals in Weesp, is de intocht afgeblazen vanwege de nieuwe coronamaatregelen.

Meer maatregelen

Een nieuwe coronagolf plaagt momenteel de ziekenhuizen, daarom trapte het kabinet vorige week op de rem. Afgelopen weekend gingen de eerste restricties in – mondkapplicht, thuiswerkadvies en coronapas op meer plekken – maar experts betwijfelen of dat genoeg is.

Het kabinet broedt nog op extra coronamaatregelen omdat het aantal ziekenhuisopnames en infecties al dagen zorgwekkend hoog blijft. Gemiddeld komen er dagelijks nu 25 coronapatiënten bij op de ic’s en 150 op de verpleegafdelingen. Als dat doorstijgt moeten nog meer andere medische ingrepen uitgesteld worden, waarschuwen artsen en ziekenhuisbestuurders.

Het OMT komt woensdagmiddag bijeen, donderdag is er een Catshuisoverleg, die middag is er nog Veiligheidsberaad met de burgemeesters, vrijdag is er dan formele besluitvorming en dus hoogstwaarschijnlijk weer een persconferentie.