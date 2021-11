Grapperhaus veroordeelt rellen Rotterdam, twee mensen met schotwond in ziekenhuis

Minister Grapperhaus noemt de rellen in Rotterdam ‘weerzinwekkend’. Op de daders wordt snelrecht toegepast. Beeld ANP

De politie onderzoekt of de twee mensen die met een schotwond in het ziekenhuis zijn opgenomen, zijn geraakt door kogels van de politie. Een agent is met verwondingen aan zijn been opgenomen in het ziekenhuis, een ander werd behandeld door ambulancemedewerkers. Volgens de politie voelden agenten zich vrijdagavond zo in het nauw gedreven dat ze waarschuwingsschoten losten en gericht schoten. In totaal raakten zeven mensen gewond.

De ongeregeldheden ontstonden tijdens een demonstratie tegen het zogenoemde 2G-beleid, waardoor alleen nog mensen die gevaccineerd zijn tegen corona of genezen zijn van corona toegang krijgen tot bijvoorbeeld horeca of theater. Enkele honderden demonstranten kwamen voor het protest naar de Coolsingel. De politie heeft vooralsnog 51 mensen aangehouden.

Bij de rellen die uitbraken werden onder meer branden gesticht en zwaar vuurwerk en voorwerpen naar agenten gegooid. Politiewagens werden geplunderd en gesloopt. De Mobiele Eenheid voerde charges uit en het waterkanon werd ingezet om de relschoppers te verdrijven.

‘Extreem geweld’

“Het extreme geweld tegen agenten, ME en brandweermensen, is weerzinwekkend om te zien.” Grapperhaus noemt discussie en ‘zo nodig stevig debat’ over de coronamaatregelen ‘belangrijk’. “Intimidatie en geweld horen daar niet bij.”

De CDA-bewindsman zegt ‘diep respect’ te hebben voor alle agenten, ME’ers, brandweermensen en andere hulpverleners, ‘die elke dag de straat op gaan voor onze veiligheid’ en gisteravond werden ‘belaagd en bekogeld met stenen en vuurwerk’. “Zij hebben gisteren keihard gewerkt om de rust in de stad terug te brengen.”

Onderzoek Rijksrecherche

Grapperhaus wilde gisteravond nog niet reageren, hij vond dat eerst burgemeester, politie en Openbaar Ministerie aan zet waren. “Zoals de lokale driehoek gisteravond heeft laten weten: er zijn al relschoppers aangehouden, de komende dagen en weken zullen dat er meer worden en er wordt snelrecht toegepast,” zegt Grapperhaus nu in een verklaring.

Naar de schietincidenten wordt onderzoek gedaan door de Rijksrecherche, ‘zodat duidelijk wordt wat er precies gebeurd is’. Dat er iemand overleden zou zijn, zoals op sociale media rondgaat, kan de politie zaterdagochtend niet bevestigen. ‘Daarvan is geen melding gemaakt,’ klinkt het.