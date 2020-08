Grapperhaus: Tijdens bruiloft juist scherp geweest op coronaregels

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (CDA). Beeld ANP

Volgens de minister zelf zijn de coronamaatregelen ‘voortdurend in de gaten gehouden’. Dat zei Grapperhaus donderdag, nadat beelden van zijn bruiloft van vorige week, werden verspreid op Twitter. Onder meer de gewezen Haagse wethouder Richard de Mos deelde dit.

‘Practise what You preach’, geldt niet voor minister #Grapperhaus. Hij maakt beleid #corona, sluit #horecazaken die zich niet aan de #coronamaatregelen houden en strooit met #boetes. Maar bij de eigen #bruiloft lak aan de 1,5 meter. Daaag geloofwaardigheid. Advies: opstappen! ⤵️ pic.twitter.com/8iHXJCtu4l — Richard de Mos 💚💛 (@RicharddeMos) 27 augustus 2020

Grapperhaus zei het niet 100 procent te kunnen garanderen dat de regels constant in acht zijn genomen, maar was naar eigen zeggen ‘de helft van de dag bezig om te kijken of het wel goed ging'. Volgens een woordvoerder komt de minister later op donderdag nog met een schriftelijke reactie.

Vanwege de coronacrisis was de dag kleinschaliger dan gepland, aldus Grapperhaus. “Het was een kleine setting met gezinnen en hele goede vrienden.” Op de beelden is het gezelschap op het bordes te zien, waarbij mensen geen 1,5 afstand van elkaar houden.

Maar volgens Grapperhaus werden op die plek mensen die samen een huishouden vormen bij elkaar gezet. “Tuurlijk, soms loopt het dan even door elkaar. Maar we hebben telkens gezegd: mensen, let op de regels.”

Juist minister Grapperhaus wordt vanwege de beelden hypocrisie verweten. Hij stelde dat het niet naleven van 1,5 meter afstand ‘asociaal’ is, omdat zo het virus weer terrein zou kunnen winnen waarmee iedereen geraakt zou kunnen worden door maatregelen.