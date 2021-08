Grapperhaus tekent verdragen met Verenigde Arabische Emiraten over aanpak criminaliteit

Demissionair Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (CDA). Beeld ANP

De opsporingsdiensten van zowel Nederland als Abu Dhabi kunnen door de afspraken sneller reageren op elkaars verzoeken en wederzijds informatie over criminele praktijken uitwisselen. Dat betekent ook dat criminelen die zich schuilhouden in een van de Verenigde Arabische Emiraten, zoals Dubai, uitgeleverd kunnen worden aan Nederland.

“In de aanpak van internationaal opererende criminelen die meer en meer over grenzen lijken te gaan met moord en doodslag, wapen- en drugshandel en in hun witwaspraktijken, zijn de VAE voor Nederland een belangrijke partner,” aldus Grapperhaus in een verklaring. “Dat hebben we de afgelopen jaren ook kunnen zien in de samenwerking tussen onze landen op dit vlak. Met de VAE slaan wij de handen ineen in de strijd tegen criminaliteit.”

Ook criminele geldstromen en machtsstructuren zullen worden aangepakt, volgens een verklaring van het Openbaar Ministerie (OM).

Het is een volgende stap om de VAE minder aantrekkelijk te maken voor criminelen. Eerder probeerde Dubai al van het imago van een ‘witwaswalhalla’ af te komen door antiwitwasregulering in te stellen, met hoge boetes voor overtreders. Ridouan Taghi verbleef als voorvluchtige in het emiraat, Roger ‘Piet Costa’ P. deed er criminele zaken.

De twee verdragen worden binnenkort ter goedkeuring aan de Tweede Kamer voorgelegd.