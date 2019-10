Grapperhaus: ‘Te weinig prioriteit voor aanpak georganiseerde misdaad’

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Korpschef van de politie Erik Akerboom vertelde in een interview met de Volkskrant dat de georganiseerde drugsmisdaad in Nederland volgens hem zo groot heeft kunnen worden door de wispelturige kabinetten die elkaar hebben opgevolgd. Daardoor heeft de politie geen goede inlichtingenrelaties kunnen opbouwen in de wijken en konden jonge criminelen zich aan het zicht van de politie onttrekken.

De NOS schrijft dat Grapperhaus ook van mening is dat de georganiseerde misdaad een tijdje te weinig aandacht kreeg. De minister wijst op een rapport over ondermijning van georganiseerde misdaad, waaruit blijkt dat die rond 2005 redelijk onder controle was. Vervolgens hebben andere zaken prioriteit gekregen, zoals de opkomst van het internationaal terrorisme.

Bezuinigingen

Akerboom moest bij zijn aanstelling drie jaar geleden drieduizend man personeel bezuinigen. Nu moet zijn organisatie weer met duizend man groeien. Volgens Akerboom moet er een stabieler politiek beleid komen om georganiseerde criminaliteit beter aan te kunnen pakken.

In het regeerakkoord is 100 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de politie, onder andere om uit te breiden. De minister verklaart tegenover de NOS dat de politie structureel wordt uitgebreid. Het kan echter enkele jaren kosten voordat de capaciteit helemaal kan worden vervuld, bijvoorbeeld omdat mensen moeten worden opgeleid.