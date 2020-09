Grapperhaus mag blijven na rel rond bruiloft, Rutte staat pal achter minister

Beeld ANP

Grapperhaus maakte zijn besluit om te blijven woensdagavond bekend tijdens een urenlang debat in de Tweede Kamer over de coronacrisis. “Tijdens mijn huwelijk is het misgegaan. Dat spijt me, als minister hoor ik het goede voorbeeld te geven.”

Hij heeft zichzelf en de situatie tijdens zijn huwelijk verkeerd ingeschat, aldus een emotionele Grapperhaus. “Ik liet me meeslepen door de gebeurtenissen. Mijn tekortschieten mag het coronabeleid niet beïnvloeden. Ik zal dat beleid blijven uitdragen. Maar kan ik dat nog geloofwaardig en met gezag blijven doen? Ik zeg daarop: ja.”

Bij de uitspraak ‘Mijn vrouw en ik zeiden tegen elkaar: hadden we het maar met zijn tweeën gedaan’ schoot Grapperhaus vol. Volgens de minister gaat hij met alle partijen aan de slag om zijn gezag weer ‘uit te deuken', nu hij het boetekleed heeft aangetrokken.

Vorige week kwamen via weekblad Privé de eerste foto’s van de bruiloft naar buiten, die plaatsvond op 22 augustus in Bloemendaal. Het huwelijk van Grapperhaus en Liesbeth Wytzes werd voltrokken door staatssecretaris Ankie Broekers-Knol.

Erg rommelig

Uit de beelden bleek dat een fotomoment op het bordes van de trouwlocatie erg rommelig was verlopen; enkele gasten hielden zich niet aan de coronaregel dat mensen uit verschillende huishoudens 1,5 meter afstand moeten houden.

Grapperhaus, ministerieel verantwoordelijk voor de handhaving van de coronaregels, bood zijn excuses aan voor die misstap en zei dat het een incident betrof. Dinsdagavond liet Shownieuws echter andere foto's van de dag zien waaruit bleek dat Grapperhaus zijn schoonmoeder omarmde en handen schudde.

Dit staat haaks op het kabinetsbeleid. Daardoor werd zijn politieke positie door velen onhoudbaar geacht. Vooral de oppositiepartijen oordeelden hard over het gedrag van Grapperhaus. Wilders: “Hij moet niet de minister van Klassenjustitie zijn, maar de minister van Justitie.”

Toch kwam Grapperhaus er woensdagavond af met een motie van afkeuring, die door vrijwel de hele oppositie werd gesteund. En dat is geen Kamermeerderheid. Een op het allerlaatst ingediende motie van wantrouwen door Forum voor Democratie kreeg bijna geen steun.

Genade

Rutte zei nog tijdens het debat vierkant achter Grapperhaus te staan. “Leiderschap is ook je fouten toegeven,” meldde hij. “Ik ben er van overtuigd dat hij zijn gezag zal herstellen.” De premier vindt dat er ruimte moet zijn voor mildheid en genade voor mensen die een fout maken.