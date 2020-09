Grapperhaus: Bruiloftsblunder heeft ‘niets te maken’ met lagere coronastraf

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (CDA) komt vrijdag aan op het Binnenhof. Beeld ANP

Afgelopen woensdag moest minister Grapperhaus diep door het stof in het debat over de coronacrisis. Geëmotioneerd zei hij spijt te hebben van de misser op zijn eigen bruiloft, waarbij hij en zijn gasten zich overduidelijk niet aan de coronaregels hadden gehouden. Zo overtrad Grapperhaus meermaals de 1,5 meterregel en knuffelde hij met zijn schoonmoeder.

Tijdens het verhitte Kamerdebat beloofde Grapperhaus dat hij de hoogte van de coronastraffen in Nederland tegen het licht gaat houden. Op verzoek van de hele Tweede Kamer wil hij regelen dat een coronaboete niet meer leidt tot een strafblad. Ook gaat hij de boete mogelijk verlagen van 390 euro naar minder dan 100 euro.

Motie

Grapperhaus zegt nu dat zijn eigen misstap niets te maken heeft met zijn toezeggingen aan de Tweede Kamer. “Het debat heeft zich helemaal los van mij ontwikkeld,” zegt de minister. “De Kamer vond al maanden dat er iets moest gebeuren met de zwaarte van de coronaboetes.’’ Afgelopen mei eiste het parlement in een motie dat er geen strafblad zou volgen op een coronaboete, maar daar deed Grapperhaus toen niks mee.

Ook premier Rutte stelt nu dat een verlaging van de coronaboetes losstaat van de rel rond Grapperhaus. “Dit is een verband dat er niet is,” aldus Rutte op zijn wekelijkse persconferentie. “Er is al langer een discussie gaande over de vraag hoe je moet omgaan met mensen die zich niet expres, door wat voor omstandigheden dan ook, niet aan de 1,5 meterregel houden.’’

Terugwerkende kracht

Overigens is Grapperhaus niet van plan om met terugwerkende kracht coronaboetes van het strafblad af te halen. “Dat is niet waar de Tweede Kamer in aangenomen moties om heeft gevraagd,” zegt hij. Mocht een meerderheid in het parlement toch nog willen dat oude coronaboetes van het strafblad worden geschrapt, dan wil de minister daar wel naar kijken, zo zegt hij.