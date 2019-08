Grand Prix van Zandvoort op 3 mei 2020

De kalender moet op 4 oktober tijdens een vergadering van de FIA World Motor Sport Council nog wel worden goedgekeurd.

Het 70ste seizoen in de Formule 1 begint op 15 maart met de GP van Australië en eindigt op 29 november in Abu Dhabi.

Vietnam is het 34ste land dat een Formule 1-race zal herbergen. Dat gebeurt op 5 april. Onder de naam Heineken Dutch Grand Prix keert de Formule 1 na 35 jaar terug in Zandvoort.

