Gommers: ‘Uitbreiding tot 3000 ic-bedden kwestie van jaren’

Op de piek begin april lagen er ruim 1400 coronapatiënten op de intensive care. Beeld ANP

“Het is niet realistisch, 3000 ic-bedden,” aldus Girbes. “We hebben nu immers al een tekort aan ic-verpleegkundigen. We zijn in de voorbije maanden naar 1800 ic-bedden gegaan. Dat was een topprestatie. Maar het is ook het maximum. Het is niet een kwestie van een bed en een beademingsapparaat neerzetten. Het gaat vooral om voldoende personeel: dokters en verpleegkundigen.”

Ook Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) ziet een uitbreiding tot 3000 ic-bedden niet snel gebeuren. Het is een kwestie van jaren, zegt hij.

Investeren

“Voor een verpleegkundige duurt de opleiding tot ic-verpleegkundige anderhalf jaar. Voor een niet-verpleegkundige duurt het vijf of zes jaar. Het is in feite een maatschappelijke discussie: hoe maak je jongeren enthousiast voor ic-werk, en wat wil je erin investeren?”

Want ic-zorg is duur. Een ziekenhuisbed kost per dag zo’n 600 tot 800 euro, maar een ic-bed kost 2400 euro. Ongeveer 1800 euro daarvan gaat naar personeelskosten.

In een brief aan de Kamer noemt De Jonge geen tijdstip om de ic-capaciteit te kunnen uitbreiden tot 3000 ic-bedden. Aan de 1700 ic-bedden is wel een tijdspad geklonken: begin juni, aldus de minister. Wel volgt eerst overleg met de brancheverenigingen van ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen.

Kunst- en vliegwerk

Gommers noemt die deadline ‘onaantrekkelijk’. Voor de medisch specialisten en andere gesprekspartners van De Jonge is de druk er even af. Met kunst- en vliegwerk lukte het in de voorbije weken om elke coronapatiënt die het nodig had een ic-bed te geven. Dat kon echter niet zonder de geplande zorg volledig stop te zetten, met verwaarloosde medische problemen en langere wachtlijsten tot gevolg.

“Het hele ziekenhuis afstemmen op coronapatiënten, dat willen we in de toekomst niet meer,” zegt Gommers. “Het kon niet anders, maar bij een eventuele tweede toestroom van coronapatiënten moet ruimte blijven voor reguliere zorg.”

De manier waarop dat kan, wordt nu besproken. Gommers snapt dat De Jonge graag snel tot een overeenstemming komt, maar de ic-arts noemt een goede inhoudelijke discussie belangrijker. “Het moet zorgvuldig, we moeten niet over een nacht ijs gaan.” De bekostiging van de zorg zal een voornaam agendapunt zijn.

Systematisch bijscholen

Een oplossing om de ic-capaciteit op te schalen zonder de reguliere zorg af te breken, schuilt volgens Gommers in het systematisch bijscholen van verplegend personeel van niet-ic-afdelingen. Girbes denkt aan een andere manier van werken, waarbij een ic-verpleegkundige vier patiënten onder de hoede heeft, in plaats van twee. Tevens kunnen de 56 opleidingsplaatsen voor intensive-care artsen worden uitgebreid naar bijvoorbeeld 80.

Gommers vreest niet dat het coronavirus een lang, zorgvuldig overlegtraject tussen de zorgpartijen en de minister onmogelijk maakt. Mocht de versoepeling van de lockdown snel tot stijging van nieuwe coronapatiënten leiden, dan is er immers weinig tijd voor bespiegelingen. “We zien het aantal patiënten al een tijd netjes dalen, we nemen nu gewoon even de tijd. Maar als het moet, dan staan we er.”