Gommers stopt begin 2022 als OMT-lid

Diederik Gommers was met veel plezier OMT-lid, maar vond het jammer dat er weinig openheid was over de vergaderingen.

Dat bevestigt de ic-arts na berichtgeving van NU.nl. Zijn laatste termijn als voorzitter van de NVIC, een rol waardoor hij automatisch onderdeel is van het OMT, zit er in 2022 na zes jaar op.

Gommers was met veel plezier OMT-lid, maar vond het jammer dat er weinig openheid was over wat er in vergaderingen van het team besproken werd. “Daardoor komt het over alsof we één mening hebben, maar het was beter geweest als de overleggen openbaar waren geweest en als mensen of journalisten mee konden kijken. Nu lijkt het iets geheimzinnigs,” aldus de ic-arts.

“Wetenschap is iets moois: je probeert door discussie met elkaar tot een gedachtegang, een consensus te komen. Dat doen we ook als we complexe patiënten hebben: dan hebben we ook niet één mening. Dan vragen we verschillende experts om hun visie en maken we daarna een plan van aanpak. Dat gebeurt ook in het OMT.”

Meer samenwerking

Begin februari is er een algemene ledenvergadering en wordt er een nieuwe voorzitter van de NVIC gekozen. Gommers wil zijn opvolger meegeven dat ziekenhuizen nóg meer moeten samenwerken. “Ziekenhuizen waren altijd elkaars concurrenten, maar je wordt sterker als je samenwerkt. Daar hebben we al mooie stappen in gemaakt, maar de volgende stap is om dat te concretiseren.”

Het hoofd van de ic van het Erasmus MC in Rotterdam wil zich volgend jaar vooral met zijn eigen afdeling bezighouden. “We willen innovatieve oplossingen zoeken die het werk op de ic makkelijker en vooral leuker moeten maken, met meer aandacht voor de patiënt. Nu zijn we te veel bezig met administratie en dat soort zaken. Vaak knappen verpleegkundigen daar op af. We willen dus ook het onderwijs aanpassen, zodat we meer mensen aantrekken om het tekort aan verpleegkundigen op te lossen.”