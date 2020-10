Gommers over drukte ziekenhuizen: ‘Het gaat sneller dan verwacht’

Diederik Gommers roept op tot samenwerking voor de bestrijding van Covid-19. Beeld ANP

De nieuwe afspraken tussen het kabinet en de zorg moeten voorkomen dat acute zorg en kritieke zorg in het geding komen. “Alle partijen die betrokken zijn bij de patiëntenstroom hebben de plicht om covidzorg goed te regelen,” zegt intensivist Diederik Gommers, die voorzitter is van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC).

Lokale verschillen

Dit houdt in dat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) onder leiding van Ernst Kuipers meer bevoegdheden krijgt. En dat is volgens ic-arts Gommers broodnodig. “Er waren veel lokale verschillen, vrijdag hadden we bijvoorbeeld in Den Haag veel problemen.”

Op de spoedhulp merken artsen én verpleegkundigen hoe de tweede golf het Maasstad Ziekenhuis in coronahaard Rotterdam overspoelt. En ook in het ziekenhuis waar hij zelf aan het hoofd van de ic staat, het Rotterdamse Erasmus MC, was de situatie penibel. “We hebben twee patiënten moeten opnemen terwijl we al aardig vol lagen.”

Probleem is volgens hem niet zozeer het aantal bedden, maar de mankracht. “Het gaat moeizamer door tekorten aan verpleegkundigen. De toename van patiënten gaat veel sneller dan we hadden verwacht. We moeten voor de tweede golf alle zeilen bij zetten.”

Ook minister voor Medische Zorg Tamara van Ark noemt de tweede golf ‘sneller, eerder en anders dan verwacht’. Daarbij komt dat ziekenhuizen kampen met ziek of overbelast personeel, personeel dat besmet is met Covid-19 of nog op een testuitslag wacht. “We kunnen geen oneindig beroep doen op zorgmedewerkers,” aldus Van Ark.

Doorzettingsmacht

Gommers is er dan ook blij mee dat vrijdag is besloten is om ‘een doorzettingsmacht te geven aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)’. “Ik denk wel dat hier een positief signaal van uitgaat. Veel ziekenhuisbestuurders opereren autonoom en ziekenhuizen vonden het in stand houden van de reguliere zorg nog belangrijker dan covidzorg.”

Met de nieuwe afspraken wordt geprobeerd de druk te spreiden over alle ziekenhuizen in Nederland. “We schalen in het hele land af en proberen covidpatiënten zoveel mogelijk te verdelen.” Per week wordt een inschatting gemaakt van hoeveel coronapatiënten een regio kan verwachten. Zo weet elk ziekenhuis waar het aan toe is.

Verlies van levensjaren

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) gaat ‘handvatten’ bieden om keuzes te maken bij het afschalen van de zorg. Welke operaties kunnen worden uitgesteld en welke beter niet? De acute zorg komt eerst, dan volgt de ‘kritieke planbare zorg’. Dat zijn behandelingen die moeten plaatsvinden in een termijn van zes weken om blijvende gezondheidsschade of het verlies van levensjaren te voorkomen. Dat zijn bijvoorbeeld kankeroperaties en bepaalde behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Of het Draaiboek Code Zwart al in beeld komt, waarbij artsen moeten kiezen tussen patiënten op de ic? Het totaal aantal opgenomen coronapatiënten bedroeg zondag 2145. Op de ic liggen bijna vijfhonderd covidpatiënten. Op het hoogtepunt van de eerste coronagolf eind maart, begin april lagen ongeveer 1400 coronapatiënten op de intensive care en circa 2500 op een verpleegafdeling. Meer dan nu dus, maar in die periode lag de reguliere zorg vrijwel helemaal stil. Van Ark: “We zijn nu vooral hard aan het werk om te voorkomen dat we in die situatie terechtkomen.”