Gommers optimistisch: ‘Ik denk dat we mensen minder snel op de ic gaan zien’

Diederik Gommers. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

In de hal van het Rotterdamse Erasmus ziekenhuis zit een ontspannen Diederik Gommers (56). Het lichtblauwe overhemd zit losjes in de spijkerbroek, de vakantiemodus lijkt nog aan bij de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Terwijl er toch genoeg reden tot zorg lijkt met het oplopende aantal coronabesmettingen en het RIVM, kabinet en burgemeesters die al een week streng waarschuwen voor ‘verslapping’ van de coronamoraal. Maar voor Gommers belangrijker: vooralsnog komen er amper nieuwe patiënten bij in de ziekenhuizen. “Het is gewoon rustig, met al lange tijd minder dan twintig Covid-patiënten op de ic’s in Nederland.”

Zijn de ziekenhuizen wel klaar voor een eventuele nieuwe toestroom?

“We werken er hard aan. De intensive care-afdelingen maken plannen om uit te breiden naar 1700 bedden. Standaard tellen de Nederlandse ziekenhuizen samen 1150 ic-plekken, al zijn die niet allemaal meteen beschikbaar door een tekort aan verpleegkundigen. Dat moeten er straks dus 1700 worden, en op papier moeten het er zelfs 2400 kunnen worden in geval van crisis.”

Het RIVM waarschuwde vorige week voor het toenemende aantal besmettingen. Wat zien jullie daarvan terug in het ziekenhuis?

“Weinig gelukkig. Het is goed dat die wake-upcall er kwam hoor. Ik merk het thuis ook aan mijn kinderen: die willen door, zijn klaar met corona, hup. Maar het virus is er nog. Toch hoeven we niet in paniek te raken. Als jongeren goed afstand houden tot hun ouders en grootouders kan de schade beperkt blijven. In Nederland hadden we op het dieptepunt dagelijks toch nog 50 tot 100 nieuwe besmettingen, dat is een soort constante basis, zonder al te veel extra ziekenhuisopnames. Daarbovenop zien we nu clusters door feestjes, barbecues, studentenpartijtjes, samenkomsten van religieuze groepen. Al die haardjes moeten goed onderzocht worden, in de gaten worden gehouden door de GGD’s. En daar is Nederland als vanouds goed in hè, vergeet dat niet. Kijk eens hoe weinig MRSA-uitbraken (bekend als de ziekenhuisbacterie, red.) wij hier hebben vergeleken met andere landen. Soms hebben we het lokaal in één ziekenhuis, maar dan wordt de bacterie vrij effectief ingedamd.”



Maar als het toch oploopt: zijn jullie als artsen veel wijzer over de beste behandeling van Covid-patiënten?

“We weten nu meer van het virus en de uitwerking. We zien eigenlijk drie soorten coronapatiënten: de patiënt met laten we zeggen de klassieke longontsteking, dan heb je de patiënt die last krijgt van bloedstolsels en weer een ander heeft te maken met die overreactie van het immuunsysteem. Voor al deze categorieën weten we nu veel beter wat we kunnen doen om de klachten te verminderen. In maart wisten we dat niet, die maand hebben we echt nodig gehad om te leren. Ja, dat heeft levens gekost, kan je achteraf zeggen. Er zijn mensen gestorven aan bloedstolsels in de hersenen en de longen die we niet op tijd herkend hebben, we gaven toen geen bloedverdunners nog.”



Hoeveel levens heeft dat gekost?

“Dat is lastig te zeggen, maar pak de sterftecijfers van die maand er maar bij. Een deel daarvan.”

Diederik Gommers bij Op1. Beeld Videostill

Gommers’ woorden als ic-chef wegen zwaar. Als de intensivist van het Erasmus MC in een talkshow mompelt dat kermissen best weer georganiseerd kunnen worden, is dat groot nieuws. Als hij op vakantie in Zeeland een te drukke Hema-winkel uitvlucht - ‘wat doen al die mensen daar?’- wordt dat een headline. Als Gommers zich in een discussie over racisme mengt, krijgt hij dreigbrieven. En als hij in een interview vertelt hoe minister Hugo de Jonge via ambtenaren een precies aantal ic-bedden afdwingt, wordt dat prompt een Haagse rel: “Dat is toch gek? Ik vertel hoe iets gaat, en dat is dan ineens opzienbarend. Dat went niet, nee. En ik ga ook niet veranderen, denk ik.”



Vanwaar uw optimisme over de huidige staat van de epidemie eigenlijk? Een vaccin is er nog niet, een medicijn evenmin.

“Nee, maar we hebben wel geleerd wat het effect is van bestaande medicijnen. Ontstekingsremmer Dexamethason werkt bijvoorbeeld goed voor erg zieke coronapatiënten. De sterfte neemt met dertig procent af, bleek uit een Britse studie. Als mensen dat nemen, belanden ze minder snel op de ic, en hebben ze minder zuurstof nodig op de gewone afdeling in het ziekenhuis. Bij ons zit het middel nu al standaard in het behandelprotocol. Je zou er zelfs mee kunnen beginnen als mensen nog thuis zijn, als uit de bloedprik blijkt dat ze er baat bij kunnen hebben. Met alles wat we nu weten en hebben zal de druk op de ic’s moeten afnemen, gaan we mensen minder snel op de intensive care zien.”



Dan nog even het Nationale Debat: mondkapje op of mondkapje af?

“Het OMT zegt nu: een niet-medische mondkap is momenteel in Nederland niet nodig. En dat steun ik. Kijk eens waar mensen nu besmet raken: thuis, in de privésfeer, op feestjes met familie, studentenfeestjes: denk je dat mensen daar mondkapjes gaan dragen? Nee. Maar dat het in de VS nu wel geadviseerd wordt, snap ik ook wel. Daar zijn veel meer infecties, is het virus op een ander niveau. Dat vraagt weer om andere maatregelen.”