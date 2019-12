Gökmen T. krijgt toch verplicht een advocaat voor proces

Rechtbanktekening van Gokmen T. tijdens de eerste inleidende zitting voor de rechtbank in Utrecht, in juli van dit jaar. Beeld ANP Graphics

De 38-jarige Utrechter was daarbij niet aanwezig, ondanks een bevel van de rechtbank om wel te komen. Hij verzette zich te hevig, waardoor volgens het Openbaar Ministerie en de rechtbank te veel geweld en dwang zou moeten worden toegepast om hem te brengen. Nabestaanden waren boos over zijn wegblijven. Een vader van een slachtoffer was verbijsterd dat het bevel niet werd gehandhaafd, hij had het idee dat de verdachte de regie voert in het proces.

Het Openbaar Ministerie en de advocaat die onlangs door de rechtbank is aangesteld, André Seebregts, vonden eveneens dat de verdachte wel het recht moet krijgen zijn eigen verdediging te voeren. T. zou daartoe ondanks zijn narcistische en anti-sociale stoornissen en zwakbegaafdheid voldoende toe in staat zijn, zeiden ze. Ze baseerden zich daarbij op de mening van deskundigen van het Pieter Baan Centrum. Ze vroegen de rechtbank daarom de beslissing voor een verplichte advocaat te heroverwegen, maar de rechtbank zag geen reden het besluit te herroepen.

De rechtbank vindt dat T. niet behoorlijk in staat moet worden geacht om te begrijpen wat er gebeurt in de rechtbank. Gezien de ernstige verdenkingen kunnen de gevolgen hiervan enorm zijn, aldus de rechtbank. Ook een procesbewaker of enige hulp van de rechtbank zelf aan de verdachte, is niet voldoende. De rechtbank baseerde zich onder meer op het hevige verzet van de verdachte om te verschijnen maandag en de houding en uitlatingen van de verdachte op de eerste inleidende zitting in juli. “Een begin van een gesprek is niet mogelijk.”

Vier mensen doodgeschoten

T. heeft toegegeven dat hij op 18 maart van dit jaar in en rond de tram op het 24 Oktoberplein vier mensen heeft doodgeschoten. Hij zegt niet te geloven in de democratie en de rechtsstaat, maar heeft desondanks wel meegewerkt aan het persoonlijkheidsonderzoek bij het PBC.

T. wordt beschuldigd van moord met een terroristisch oogmerk op vier mensen, poging hiertoe op drie mensen, bedreiging met een terroristisch misdrijf van meerdere personen in en buiten de tram. Ook staat een mishandeling van een gevangenismedewerker in Lelystad op de aanklacht.

Het Openbaar Ministerie wil dat T. bij de volgende zitting wél verplicht aanwezig is. Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak van 2 tot en met 6 maart zullen alle slachtoffers alleen met voornaam worden genoemd, zo wil het OM.