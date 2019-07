Gökmen T. beroept zich bij rechtszaak op zwijgrecht

De eerste inleidende zitting in de zaak tegen de 37-jarige Gökmen T., die wordt verdacht van het plegen van de aanslag op een tram in Utrecht, is begonnen. De Utrechter werd geboeid de zaal van de rechtbank in Utrecht binnengebracht. Hij oogde rustig, maar omdat de emoties voor de zitting hoog opliepen, is hij toch geboeid, zei de rechter.

T. moest verplicht aanwezig zijn, zo bepaalde de rechtbank vorige week. T. is alleen, hij wilde geen advocaat. “Ik ben geen democraat,” zei hij maandag tegen de rechtbank in Utrecht. “Ik erken jullie niet, jullie rechtbank ook niet.”

Zwijgrecht

Rechtbankvoorzitter Ruud Veldhuisen wees T. erop dat justitie een zeer zware verdenking tegen hem koestert en dat het daarom niet verstandig is om zonder advocaat terecht te staan. “U moet de gevolgen daarvan overzien.”

T. zei het probleem niet te zien. “Ik heb al bekend.” Daarna beriep hij zich op zijn zwijgrecht. Op de vraag van de rechter waarom hij dat deed, antwoordde hij niet.

T. wordt verdacht van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk. Door de schietpartij in de tram op het 24 Oktoberplein kwamen in maart vier mensen om het leven en raakten twee anderen zwaargewond.

Briefje

Het OM maakte bekend welke tekst er op het briefje stond dat in de vluchtauto van T. werd gevonden. ‘Ik doe dit voor mijn geloof. Jullie maken mijn geloofsgenoten dood,’ stond er onder meer op. Ook stond er een handgeschreven tekst op de geluidsdemper van zijn wapen. Dat is opvallend want de dader van de aanslag op een moskee in Christchurch, drie dagen eerder, had ook handgeschreven teksten op zijn wapens.

In de zaal waar T. zat, zaten achter de vele journalisten ook nabestaanden, sommigen hevig geëmotioneerd. De vader van een van de omgekomen slachtoffers schreeuwde verdachte Gökmen T. toe toen hij de zaal verliet. “Lafaard, lafaard, een varken ben je.” De man verloor zijn dochter door de schietpartij in Utrecht.

De zaak wordt pas later inhoudelijk behandeld.