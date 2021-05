Goedkeuring coronavaccin voor tieners aanstaande. Maar moeten kinderen wel massaal worden geprikt?

Beeld REUTERS

Amerikaanse jongeren vanaf 16 jaar kunnen al een afspraak maken voor een coronavaccinatie. 12- tot 15-jarigen zouden zomaar eens de volgende groep kunnen zijn. Het vaccin van Pfizer/BioNTech wordt in de VS waarschijnlijk snel goedgekeurd voor die leeftijdsgroep. In Canada gebeurde dat gisteren al. Volgens de fabrikanten is het vaccin bij jongeren 100 procent effectief. Het Amerikaanse medicijnagentschap FDA geeft daarom naar verwachting begin volgende week groen licht, meldde The New York Times.

Ook bij het Europees Geneesmiddelenbureau EMA hebben BioNTech en Pfizer vorige week een aanvraag ingediend om hun vaccin goed te keuren bij kinderen vanaf 12 jaar. Dat besluit laat waarschijnlijk nog wat langer op zich wachten: het EMA heeft vaak vier tot zes weken nodig voor een beslissing.

Veilig naar school

Tenzij er nog iets onder een steen vandaan komt, is er op basis van de tot nu toe bekendgemaakte informatie geen reden om het vaccin voor jongeren niet goed te keuren, zegt Patricia Bruijning, kinderarts en epidemioloog in het UMC Utrecht. “Jongeren reageren er heel goed op. Al na één dosis maken ze veel antistoffen aan, meer dan volwassenen. De bekende milde bijwerkingen zoals een pijnlijke arm of grieperig gevoel komen niet vaker of minder vaak voor. Zeldzame ernstige bijwerkingen zijn in het onderzoek niet aan het licht gekomen.”

Door jongeren te vaccineren zou de verspreiding van het virus worden geremd, waardoor volgens sommige experts sneller groepsimmuniteit bereikt wordt. Een veelgehoord argument in Amerika is dat gevaccineerde kinderen weer normaal naar school kunnen, zonder afstandsregels.

Mild verloop

Of het inenten van kinderen na volwassenen de volgende stap wordt in de Covid-vaccinatiecampagne, is volgens Bruijning echter ‘absoluut nog geen uitgemaakte zaak’. “Ik heb ernstige twijfels of je gezonde tieners moet vaccineren. Kinderen worden zelden ernstig ziek, een covidinfectie verloopt bij hen over het algemeen heel mild. Zij hebben dus minder baat bij het vaccin dan volwassenen. De vraag is daarom of het opweegt tegen de bijwerkingen en de kosten. Moeten we kinderen dan vaccineren om volwassenen te beschermen? Dat is ook een ethische discussie. Het uitgangsprincipe is: niet vaccineren als het niet nodig is.”

En of het nodig is, is volgens de kinderarts-epidemioloog nog de vraag. “Als genoeg volwassenen zijn ingeënt, verdwijnen de besmettingen uit de samenleving. Dat zie je nu al gebeuren in Israël en het Verenigd Koninkrijk. Dat is ook logisch: als kinderen het virus niet meer aan hun ouders, grootouders en leerkrachten doorgeven - of andersom - dooft het uit. Op scholen is dan zeker af en toe nog een uitbraak te verwachten, maar dat is dan in feite niet meer dan een uitbraak van snotneuzen. Tegen verkoudheid vaccineren we kinderen ook niet.”

Ethische discussie

Het eventuele risico op ernstige bijwerkingen speelt in de discussie wel of niet vaccineren van kinderen volgens haar niet eens een rol. “Daar zijn geen aanwijzingen voor, dus daar kun je ook geen rekening mee houden.” Wel is er nog een ander ethisch argument om kinderen níét te vaccineren. “Zolang er wereldwijd een groot tekort is, zou je met de schaarse vaccins eerst mensen die veel meer risico lopen moeten vaccineren in landen als India en Brazilië.”

Ondertussen lopen in de VS ook klinische onderzoeken van zowel Pfizer als Moderna naar de effectiviteit van het vaccin bij kinderen van 6 maanden tot 11 jaar. Bruijning juicht de onderzoeken toe, net als toelating door de gezondheidsautoriteiten van vaccins voor kinderen die veilig worden bevonden. “Er is een kleine groep kinderen die je wel graag zou vaccineren omdat ze een kwetsbare gezondheid hebben. Daar komt bij dat we niet weten hoe de pandemie zich gaat ontwikkelen. Misschien ontstaan er gevaarlijkere varianten van het virus, die kinderen wel zieker maken of vaker leiden tot long covid bij tieners. Of we krijgen het virus er toch niet onder door alleen de volwassenen in te enten. Dat kunnen in de toekomst afwegingen zijn om wel alle kinderen te vaccineren.”

Daarom is het volgens haar goed dat er meer onderzoek komt. “In Europa willen we onderzoeken of kinderen net als volwassenen twee doses nodig hebben, of genoeg hebben aan eentje of twee keer een halve. Vaccins wekken bij kinderen vaak meer antistoffen op dan bij ouderen, want hun immuunsysteem staat nog vol aan.”