Goede bedoelingen gesmoord in gekibbel: hoe acties voor meer diversiteit zorgen voor groot ongemak

Van voetballers en moskeebesturen werd afgelopen week verlangd dat ze zich achter de lhbtq-gemeenschap zouden scharen. Wat volgde was gekrakeel over aanvoerdersbanden en islamofobie, in plaats van meer verdraagzaamheid. ‘Je moet niet vanuit misplaatst superioriteitsgevoel meningen opleggen.’

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en moskeebesturen vlogen elkaar afgelopen weekend in de haren, terwijl columnisten en commentatoren ook nu nog overuren draaien om de aanvoerders van Feyenoord en Excelsior de maat te nemen. Beoogde steunverklaringen aan de lhbtq-gemeenschap leggen groot ongemak bloot.

Aan goede bedoelingen geen gebrek. Aan gewenste effecten des te meer. Twee initiatieven, gericht op diversiteit, mondden uit in verdere polarisatie. Halsema kreeg nul op het rekest toen ze moskeeën verzocht geweld tegen lhbtq’s te veroordelen. Hetzelfde weekend bleek hoe gratuit de steun vanuit het betaalde voetbal kan zijn voor het dragen van een regenboogband. Omdat Feyenoorder Orkun Kökçü om religieuze redenen niet wilde, maakte zijn club voor één keertje een ander aanvoerder.

Bij Excelsior knutselde de aanvoerder een witte band in elkaar met drie keer het woord ‘respect’. Ajacied Dusan Tadic maakte er – al dan niet bedoeld – een potje van. Hij droeg de OneLove-band aanvankelijk deels onder zijn reguliere band en ook nog even ondersteboven.

Misverstand

De KNVB en andere betrokkenen in de voetbalwereld maakten het er niet beter op door te benadrukken dat het een misverstand is dat de regenboogband alleen om lhbtq’s gaat. Deze is bedoeld om álle onderdrukte groepen een hart onder de riem te steken. Met die toelichting toonden ze impliciet begrip voor spelers die dachten alleen op te moeten komen voor gays, transgender personen en de andere groepen uit de lhbtq-gemeenschap.

Anderen hekelden de dwarsliggers bij de initiatieven. Hoe kun je nu tegen een adhesiebetuiging aan het adres van minderheden zijn?

Een veronderstelling die ook weer vragen oproept. Want als echt iedereen het toch al roerend met elkaar eens is, wat is dan nog de toegevoegde waarde van een steunverklaring? Als je mensen vraagt mee te werken aan zo’n initiatief, bestaat de mogelijkheid dat iemand geen zin heeft.

Daarbij: hoe logisch is het stellingname te verlangen van voetballers die soms net meerderjarig zijn en volledig gefocust zijn op hun beroep? Wat dat betreft koos burgemeester Halsema een logischer doelgroep. Van religieuze bestuurders mag je verwachten dat ze positie durven kiezen in het maatschappelijk debat.

Islamofobie

In dit geval wilden de moskeeën dat alleen in een steunverklaring die ook over islamofobie, discriminatie en allerlei andere problemen van de moslimgemeenschap zou gaan. Hier dringt zich een parallel op met Excelsiorcaptain Redouan El Yaakoubi, die met zijn ‘respectband’ wilde opkomen voor alles en iedereen. Halsema wil de focus op geweld tegen lhbtq’s houden, omdat de boodschap anders verwatert.

Een andere kwestie is het nut van dit soort acties. Hoeveel gewicht leggen voetballers en moskeebestuurders in de schaal? Voor Movisie, een kennisinstituut dat overheden over dit soort vraagstukken adviseert, is het een van de manieren om acceptatie te vergroten. “Kerkelijk leiders en voetbalaanvoerders hebben aanzien in bepaalde kringen. Als zij zich uitspreken, laten ze zien: dít is de norm,” zegt Charlot Pierik, bij Movisie betrokken bij projecten rondom lhbtq’s. “Zowel in het betaald voetbal als in orthodoxe religieuze gemeenschappen blijft de lhbtq-acceptatie achter vergeleken met de rest van Nederland, dus het is wel degelijk van belang die groepen te bereiken.”

Sportfilosoof Sandra Meeuwsen, verbonden aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit, heeft weinig op met de morele verontwaardiging die vooral Feyenoorder Orkun Kökçü ten deel valt vanwege zijn weigering de regenboogband te dragen.

“Spelers zijn niet alleen werknemers van een betaaldvoetbalorganisatie, maar ook individuen, die we doorgaans aanmoedigen voor hun mening uit te komen. Dat zou dan niet meer mogen als die niet in het gedroomde maatschappijbeeld past? Dat lijkt me geen inclusie. Je moet niet vanuit een misplaatst superioriteitsgevoel meningen opleggen.”

Meeuwsen is ‘eigenlijk wel blij’ met het ongemak dat is blootgelegd. Ook zij kan niet uitsluiten dat de in Haarlem geboren Kökçü druk voelt vanuit Turkije (hij is Turks international) en/of de moslimgemeenschap in Nederland om de OneLove-band niet te dragen.

“Maar het zou nu niet moeten gaan om de vraag of hij nog wel voldoende gezag heeft om aanvoerder te mogen zijn. Dat is een schijnbeweging. De discussie over wel of niet een band dragen is te beperkt. Het moet gaan over de drijfveren van degenen die zich niet willen uitspreken.”