GL wil constructief samenwerken, PvdA wil geld voor leraren

Jesse Klaver (GroenLinks) en Lodewijk Asscher (PvdA). Beeld ANP

Zo vroeg PvdA-leider Lodewijk Asscher om meer geld om het lerarentekort op te lossen. “U zoekt draagvlak, neem ik aan,” hield hij VVD’er Klaas Dijkhoff voor. “U bent de meerderheid kwijt, hier ligt die.” Dijkhoff zei er echter ‘niet van overtuigd te zijn’ dat extra geld het probleem oplost, maar bood wel ruimte. “Als het daaraan ligt, wil ik ernaar kijken.” Ook CDA-leider Pieter Heerma gooide de deur niet dicht.

Scorebordpolitiek

GroenLinks-leider Jesse Klaver nam een andere route. Hij zei de ‘scorebordpolitiek’ de rug toe te willen keren en hekelde de reflex van Kamerleden om als eerste een debat aan te vragen of veel moties in te dienen. Zijn fractie, die al dertig debatten aanvroeg, beloofde tweederde van die aanvragen in te trekken.

Normaal zou hij dreigen tegen de begroting te stemmen, stelde Klaver. “Zo werkt het spelletje toch? Maar dat wil ik doorbreken. Als we tegen stemmen, zoals bij het belastingplan, wordt Nederland dan beter? Dan wordt het weer een politieke kwestie van winnen of verliezen. Dat wil ik niet.” PvdA’er Asscher kondigde eerder al aan wél tegen de onderwijsbegroting stemmen, tenzij daar meer geld bij komt.

Ook Klaver vroeg om meer geld voor onderwijs. “We hebben de tijd niet meer om te wachten. Straks krijgen we weer een griepgolf en dan buitelen we weer over elkaar heen om als eerste een debat aan te vragen dat het zo niet meer kan.” Ook wil GroenLinks meer geld voor jeugdzorg en de zedenpolitie.

Het nieuws over de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum in Amsterdam speelde ook een rol bij het debat. Veel sprekers spraken hun afschuw uit. Ook werd drugscriminaliteit benoemd. Klaver zei het prima te vinden als iemand ‘een lijntje coke snuift in het weekend’, maar benadrukte wel dat je daarmee een complete industrie in stand houdt.

‘Totale loser’

Daarop wilde ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers van Klaver weten waarom GroenLinks geen harder standpunt inneemt over drugs. “U maakt zich zorgen over de biologische afbreekbaarheid van lachgas, maar wil lachgas niet verbieden.” Klaver stelde daarop in zijn fractie ‘een totale loser’ te zijn omdat hij ‘echt helemaal geen ervaring’ heeft met drugs. “Echt nul.” Segers zei ook geen ervaring met drugs te hebben. “Maar dat maakt mij in mijn fractie een held.” Het zorgde voor hilariteit in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

De eerste dag van het debat verliep overdag sowieso ontspannen. Er was ruimte voor een grap, een vriendelijk woord, een kwinkslag. CDA-interim-fractieleider Heerma die voor de zomer het stokje overnam van Sybrand Buma, leek zich achter het spreekgestoelte uitstekend te vermaken – ook door om zijn eigen grappen te lachen. Ook voor D66-fractievoorzitter Rob Jetten was het zijn debuut bij de algemene beschouwingen.

De coalitie stelde zich duidelijk anders op dan vorig jaar. “De VVD vijlt de scherpe kantjes van de rauwe rand van het kapitalisme,” stelde SP-leider Lilian Marijnissen. Ook het CDA nam afstand van het doorgeslagen kapitalisme.

Het CDA stelde met de ChristenUnie voor een parlementair onderzoek te doen naar falende uitvoeringsorganisaties bij de overheid, zoals het UWV en de belastingdienst. Daardoor zou de burger het vertrouwen in de overheid verliezen.