Giro555 haalt met langste actie ooit 184 miljoen op voor Oekraïne

Op 28 februari 2022 werd het gironummer geopend om geld op te halen voor de getroffenen van de oorlog, die vier dagen daarvoor was uitgebroken. De nationale actie liep tot en met vorige maand en was daarmee de langstlopende actie van Giro555. De inzameling voor de slachtoffers van de tsunami in Azië in 2004 bracht destijds met 208,3 miljoen euro het meest op.

“Dankzij de niet-aflatende steun voor alle slachtoffers van het geweld is de teller die op 28 februari dit jaar nog op ruim 183 miljoen euro stond, nog verder opgelopen,” reageert directeur Kees Zevenbergen van Cordaid. “Een onvoorstelbaar mooie prestatie waar heel Nederland aan bijgedragen heeft.”

Humanitaire hulp

Het opgehaalde geld wordt uitgegeven aan humanitaire hulp. Het gaat dan om het uitdelen van voedselpakketten en financiële bijdragen voor het kopen van voedsel, drinkwater, kleding en medicijnen. Ook is het geld bedoeld voor bijvoorbeeld het repareren van huizen, water- en elektriciteitsvoorzieningen, en voor tijdelijke behuizing, kinderopvang, traumazorg en ontmijning.

Soms zijn Oekraïners het meest gebaat bij het krijgen van contant geld. “Cashhulpverlening stimuleert lokale inkoop en daarmee de economie ter plekke. Bovendien weten mensen zelf het beste waar ze hulp voor nodig hebben,” legt Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling uit. “Daarom zetten veel met Giro555 gesteunde hulporganisaties in op hulpverlening in de vorm van contant geld.”

Giro 555

Giro555 is een initiatief van elf samenwerkende hulporganisaties, waaronder het Rode Kruis, Oxfam Novib en Unicef. Ook is er een aantal gasthulporganisaties betrokken bij de Oekraïne-actie, zoals Dokters van de Wereld en PAX. Ze benadrukken dat bij de verschillende hulporganisaties het mogelijk blijft om te doneren voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Giro555 is sinds begin februari ook opengesteld om geld op te halen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

