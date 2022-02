Gijzelaar Leidseplein is man uit Bulgarije, gijzelnemer zwaargewond in ziekenhuis

Beeld Michel van Bergen

De politie heeft dinsdagnacht een woning in West en Centrum doorzocht. Daarbij zijn gegevensdragers in beslag genomen. Het motief van de gijzelnemer is nog onderwerp van onderzoek. Hij droeg explosieve bestanddelen op zijn lichaam. Hij dreigde zichzelf daarmee op te blazen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het explosief niet op scherp stond.

Agenten kwamen rond 17.30 uur ter plaatse na een melding van een mogelijke overval op de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam. Toen ze aankwamen, werden ze direct beschoten. Daarop zette de politie de wijde omgeving van het plein af en werd groot opgeschaald.

Handvuurwapen

Op een gegeven moment bleek dat de gijzelnemer, een 27-jarige man uit Amsterdam, een uit Bulgarije afkomstige man in gijzeling had genomen. Hij beschikte over een handvuurwapen en een semiautomatisch wapen, waarmee hij eerder ook had geschoten.

Op dat moment waren er nog tientallen personen in de winkel. Meerdere van hen hadden zich verstopt in het pand en beleefden angstige momenten. Gedurende de gijzeling konden tientallen mensen worden bevrijd.

200 miljoen aan cryptovaluta

Een onderhandelaar van de politie heeft op meerdere moment contact gehad met de gijzelnemer. Die eiste onder meer 200 miljoen aan cryptovaluta en dat hij zou worden vrijgelaten.

Rond 22.30 uur kwam er een einde aan de situatie. De gijzelaar kon wegrennen nadat er door de politie op verzoek van de gijzelnemer water was afgeleverd bij de deur. De gijzelnemer rende achter zijn gijzelaar aan, waarna hij door een auto van de Dienst Speciale Interventies werd aangereden. De gijzelnemer is eerst door een robot onderzocht op explosieven voordat medisch personeel hem zorg kon verlenen. Hij ligt nu zwaargewond en onder bewaking in het ziekenhuis.

Voor de slachtoffers is slachtofferhulp ingeschakeld. Op het Leidseplein komt vandaag een calamiteitenbus te staan waar iedereen zich kan melden met vragen of behoefte aan nazorg.

