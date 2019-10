GGZ wilde verdachte bioscoopmoorden gedwongen laten behandelen

De 33-jarige Rotterdammer werd zondag gearresteerd in Groningen. Beeld ANP

Zijn familie probeerde hem al langer te laten opnemen. De GGZ Delfland bevestigt dat er een traject was ingezet om hem gedwongen te laten behandelen.

Inhoudelijk kan de woordvoerster van GGZ Delfland niets over de zaak zeggen, maar wel dat het klopt dat de zorginstelling hem gedwongen wilde laten behandelen. “Wat er in Groningen is gebeurd is dus ook voor ons, net als voor iedereen, een grote schok.”



De familie van Ergün S. probeerde al lange tijd met hulp van de GGZ Ergün verplicht zorg te laten krijgen voor zijn psychoses. “Dinsdag zou een rechter naar zijn woning gaan om de situatie te beoordelen.” Eerder dit jaar werd Ergün S. in hoger beroep veroordeeld tot vier weken cel wegens geweld tegen agenten.

Medicijnen

Iemand met psychische problemen gedwongen laten opnemen kan alleen via een rechter in het kader van de Wet BOPZ. Volgens zijn zus verzet Ergün S. zich tegen gedwongen opname en ging hij er vandoor. Dinsdag zou een nieuwe poging worden gewaagd. Volgens de zus heeft haar broer al medicijnen die hij weigert in te nemen. “Juist in die psychoses denkt hij dat er niets met hem aan de hand is.”

Om privacyredenen kunnen rechtbank en het Openbaar Ministerie niets zeggen over de eventuele gedwongen opname van Ergün S.. Datzelfde geldt voor de advocaat van Ergün S. De verdachte zit in beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat en dat er niets naar buiten mag worden gebracht.

Voor gedwongen opname is van belang of een patiënt een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving. De kans dat Ergün S. in aanmerking zou komen voor gedwongen opname, lijkt wel aanwezig. Buren vertelden al eerder dat Ergün S. soms de raarste dingen deed zoals midden op een drukke straat gaan liggen. Minstens een keer moest de politie hem daar weghalen. Ook Ergün S.’ familie kreeg weinig vat op hem.

Vier weken cel

Bovendien werd Ergün S. in september 2018 veroordeeld tot vier weken cel (waarvan twee voorwaardelijk) omdat hij zich in maart 2018 hevig had verzet tegen uitzetting uit een pand waar een wietplantage was gevonden. Daarbij verwondde hij enkele agenten. In februari van dit jaar werd die straf in hoger beroep bekrachtigd voor het gerechtshof in Den Haag, bevestigt een woordvoerder van het hof. Onbekend is of Ergün S. die straf van twee weken al heeft uitgezeten.



Ergün S. werd, zo zegt zijn familie, kort geleden in Groningen aangehouden en even vastgezet. Volgens zijn familie had de politie de GGZ moeten waarschuwen omdat bekend is dat hij psychische problemen heeft, maar is dat niet gebeurd. Om welk feit Ergün vastzat, weet de familie in Rotterdam niet.

Ergün S. Beeld Politie

Bronnen melden dat het zou gaan om een poging tot inbraak bij een bedrijf aan de rand van Groningen. Ook daar werd overigens niets gestolen en bleef het bij een paar ingeslagen ramen. Twee dagen later zou de politie Ergün S. daarvoor hebben opgepakt en even hebben vastgehouden.

Vuilnis

Ergün S. werd zondagmorgen opgepakt omdat hij het echtpaar Gina en Marinus (55 en 56 jaar) uit Slochteren zou hebben vermoord toen zij aan het werk waren in de Pathé-bioscoop in Groningen. De slachtoffers werkten daar al jaren als schoonmakers. S. zou naar binnen zijn gedrongen toen zij de vuilnis buiten zetten. Voor zover bekend is er geen enkele relatie tussen de verdachte en de slachtoffers.

Vermoedelijk was de verwarde S. naar Groningen gereisd omdat hij de stad kent uit zijn verleden. Zijn ex-vriendin, met wie hij een dochtertje heeft, zou uit het noorden van het land komen en zou een aantal jaren geleden na beëindiging van de relatie terug naar Winschoten zijn verhuisd. Daarna zou het hard achteruit zijn gegaan met hem.