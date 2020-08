GGD wil geen teststraten op vliegvelden, ondanks meer besmette passagiers

Medewerkers van de GGD ondervragen reizigers op luchthaven Schiphol. Beeld ANP

Het aantal passagiers dat mogelijk besmet(telijk) was toen hun vlucht in Nederland landde, stijgt. De autoriteiten brachten sinds 1 juni 76 patiënten in beeld die niet lang voor hun positieve test op Schiphol aankwamen, meldt een woordvoerder van GGD Kennemerland. De helft van deze mensen werd de laatste twee weken geïdentificeerd. Op Eindhoven Airport is een vergelijkbare ontwikkeling zichtbaar.

Patroon

GGD Kennemerland ziet geen duidelijk patroon in de besmettingen, qua land van herkomst. Het RIVM houdt voor heel Nederland sinds enige tijd bij hoeveel mensen in de veertien dagen voor hun besmetting in het buitenland zijn geweest. In juli ging het om ongeveer 8 procent van de positief geteste mensen. Duitsland en België zijn de meest voorkomende landen, Servië is de opvallende nummer drie. Hierbij worden ook mensen meegeteld die met een ander vervoermiddel dan het vliegtuig reisden.

Onduidelijk is hoe het aantal vastgestelde besmettingen bij vliegtuigpassagiers zich verhoudt tot het daadwerkelijke aantal coronagevallen aan boord. Passagiers zijn zoals gezegd niet verplicht zich te laten testen, ook niet als ze uit een risicogebied komen.

Teststraten

Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur van de GGD, pleit ervoor om daar verandering in te brengen. Hij vindt dat er zo snel mogelijk teststraten ingericht moeten worden voor passagiers uit rode of oranje gebieden. In Duitsland is daar dit weekend een begin mee gemaakt.

Nederland is nog niet zover. “Het is niet uit te sluiten dat dat verandert,” zegt GGD Kennemerland. “Maar op dit moment zien we die noodzaak niet. Het is een van de onderwerpen waar we met de betrokken partijen over praten, maar het is niet zo dat de optie concreet op tafel ligt. Vooralsnog blijven we doen wat we doen. Reizigers adviseren als ze ons land binnenkomen en een beroep doen op hun gezonde verstand. Daar hoort ook bij dat ze in quarantaine gaan als ze uit een risicogebied komen en zich bij klachten laten testen.”

Vals-negatief

Het kabinet besloot vrijdag voorlopig geen teststraten in te richten. Het Outbreak Management Team heeft het RIVM wel gevraagd onderzoek te doen naar het nut ervan. Het kabinet vertrouwt voorlopig op het bron- en contactonderzoek van de GGD’s, en wil ook voorkomen dat die onderzoeken extra belast worden, ‘net nu alles op de rit staat’. Een ander probleem bij het testen van grote groepen mensen zonder klachten is dat het tot vals-negatieve testen leidt.

Schiphol zegt in een reactie dat het afwacht wat de overheid wil, en de maatregelen die het kabinet neemt zal ‘faciliteren’. KLM meldt het ‘prima’ te vinden wanneer testfaciliteiten kunnen worden uitgebreid.

Op het vliegveld van Eindhoven wordt overigens al een teststraat gebouwd, maar niet van de plaatselijke GGD. Twee commerciële partijen doen het op eigen houtje. Ze testen ’s ochtends, voor 103 euro per persoon, en beloven nog dezelfde dag een uitslag. Testen bij de GGD is gratis.