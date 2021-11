GGD verwacht 85 coronabesmettingen op vluchten uit Zuid-Afrika

Reizigers uit Zuid-Afrika zaten vanmiddag urenlang vast in vliegtuigen op Schiphol Beeld Videostill

“Op dit moment zijn 110 uitslagen bekend. Hiervan zijn 15 uitslagen positief en 95 uitslagen negatief. Op basis van deze resultaten verwachten wij een vindpercentage van 13,6 procent. Dit betekent dat we rekening houden met een totaalaantal van circa 85 positieve uitslagen.”

De isolatie in een hotel ‘op of nabij Schiphol’ zal zeven dagen duren voor mensen met klachten en vijf dagen voor wie geen gezondheidsklachten heeft of krijgt, aldus de GGD. Er zal beveiliging aanwezig zijn, bleek eerder al.

De reizigers uit Zuid-Afrika kregen deels in de loop van de avond de uitslag te horen van hun coronatest. Bij degenen die positief testen op corona moet nog wel verder worden onderzocht of het gaat om de nieuwe, vermoedelijk besmettelijkere variant die in Zuid-Afrika is ontdekt. Dat onderzoek wordt gedaan door de Erasmus Universiteit of het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

De tweede uitslag moeten ze dus verplicht afwachten in het isolatie-hotel. Alle andere reizigers uit de twee toestellen moeten in thuisquarantaine, ook als ze een negatieve testuitslag krijgen.