GGD: veel meer gezondheidsschade door vlieghinder in regio Schiphol

In Amsterdam-Amstelland en Kennemerland zijn de problemen het grootst, omdat vliegtuigen daar veelal op minder dan duizend meter overvliegen. Beeld ANP XTRA

Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van vijf GGD’s rondom de luchthaven. Vlieghinder en slaapproblemen leiden volgens de gezondheidsdiensten tot stress en kunnen uiteindelijk luchtwegklachten, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en psychische klachten veroorzaken.

Sinds 2016 is er, door de snelle groei van het vliegverkeer, weer sprake van een toename van hinder, klachten en gezondheidseffecten rondom Schiphol, concluderen de GGD’s. Daaraan kwam abrupt een einde door de coronacrisis.

In Amsterdam, Amstelland en Kennemerland zijn de problemen het grootst, omdat vliegtuigen daar veelal op minder dan duizend meter overvliegen. Maar slaapproblemen en stress doen zich ook veel vaker dan gedacht voor in gemeenten die verder van de luchthaven liggen. Het gaat vooral om mensen onder de aan- en uitvliegroutes van Schiphol.

Vroege ochtend

Vooral slaapverstoring in de vroege ochtend, tussen vijf en zeven uur, levert veel stress op, gevolgd door vlieghinder tussen elf en twaalf uur ‘s avonds. Dat zijn ook precies de piekmomenten waarop relatief veel vluchten aankomen of vertrekken. Vooral starts leveren veel overlast op. Dicht bij de luchthaven, in plaatsen als Aalsmeer, Hoofddorp en Badhoevedorp is er ook overlast van taxiënde toestellen.

De gezondheidsdiensten willen dat de geluidshinder door vliegverkeer substantieel wordt verminderd om slaapverstoring te minimaliseren. De GGD’s willen voorkomen dat het herstel van de luchtvaart de komende jaren ook weer de gezondheidsproblemen bij omwonenden vergroot. Schiphol verwacht dat het aantal vluchten - en daarmee de overlast - pas op zijn vroegst in 2023 weer op het niveau van 2019 zal liggen.

Minder bochten

Zo zouden vliegtuigen ‘s nachts minder bochten moeten maken en altijd in glijvlucht moeten landen. Het aanpassen van de richting en de hoogte van een vliegtuig levert altijd extra geluid op.

Het kabinet is al van plan om het aantal nachtvluchten vanaf Schiphol sterk terug te brengen, van 32.000 naar maximaal 25.000 per jaar. Volgens de GGD’s moet die reductie vooral in de late avond en vroege ochtend vallen. Maar dat treft de luchtvaartsector in het hart, omdat juist dan vliegtuigen landen en starten die belangrijk zijn voor het internationale netwerk van de luchthaven.

Ook willen de gezondheidsdiensten een beter systeem om geluidshinder te meten. Vlieglawaai wordt nu vooral berekend, waardoor er forse afwijkingen voorkomen met het aantal mensen dat daadwerkelijk hinder ervaart.

Proefslapen

Daarnaast adviseren de gezondheidsdiensten om in bestaande en nieuwe woonwijken maatregelen te nemen om vlieglawaai te temperen, waaronder aanpassingen in bebouwing en extra geluidsisolatie, meer groen en meer recreatiemogelijkheden. Bij nieuwbouwwijken in gebieden waar men veel geluidshinder ervaart, kan men aanstaande bewoners bijvoorbeeld laten proefslapen.

De GGD’s hebben ook 65 omwonenden geïnterviewd, onder wie 16 uit Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer. Het gaat om mensen die via actiegroepen zijn geworven, waarvan kan worden aangenomen dat ze kritisch tegenover Schiphol staan. De onderzoekers erkennen dan ook dat die groep niet representatief is.

Het merendeel geeft aan vanwege ernstige geluidshinder en slaapverstoring door vliegverkeer psychische problemen te hebben. Een deel van hen schrijft gezondheidsklachten als moeheid, stress, luchtwegklachten en hart- en vaatziekten toe aan het vliegverkeer. Een aantal gebruikt slaapmiddelen. Bij sommigen heeft het slaapprobleem gevolgen op het gebied van relaties en werk.

Naast slaapproblemen en stress werken de GGD’s ook mee aan onderzoek naar de uitstoot van schadelijke stoffen door vliegtuigen, fijnstof en ultrafijnstof voorop. Er is onder meer onderzoek gedaan op een aantal scholen rondom de luchthaven. Schiphol zelf laat onderzoek doen naar fijnstof op het vliegveld. De resultaten daarvan worden later dit jaar verwacht.