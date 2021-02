GGD stopt tijdelijk met coronablaastest na foute testresultaten

Het gebruikt van de blaastest op GGD-locaties wordt voorlopig stilgelegd. Beeld ANP

De zogeheten SpiroNose werd na een maandenlange proefperiode al officieel gebruikt op het Buikslotermeerplein en in de RAI. Eind januari liet demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) weten dat de test ook landelijk zou worden uitgerold.

Nu blijkt dat voorlopig toch niet te kunnen. Afgelopen week hebben ‘enkele’ Amsterdammers na een negatieve ademtest, een positieve uitslag gekregen bij de standaard PCR-test. Dat brengt de betrouwbaarheid van de blaastest mogelijk zodanig in het geding, dat is besloten tot een tijdelijke stop.

De SpiroNose is een sneltest waarbij slechts een aantal keer goed in- en uitgeademd hoeft te worden. Naast dat het fijn is dat daar geen wattenstaafje bij te pas komt, is het voornaamste voordeel van de test dat de uitslag direct bekend is.

De blaastest zou elk moment worden ingevoerd in Zuidoost, Noord, Sloterdijk en een locatie in het Limburgse Venray. Voor de rest van het land zijn 1800 apparaten besteld. Het is onduidelijk tot wanneer het gebruik van de test stilligt en wat de volgende stap is.