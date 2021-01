GGD schakelt printfunctie alsnog uit na datalek

GGD-personeel wacht op nieuwe patiënten in de teststraat op Schiphol. Beeld Eva Plevier

De GGD kwam deze week onder vuur te liggen toen RTL Nieuws berichtte dat privacygegevens online op grote schaal worden verhandeld. Alle bron- en contactonderzoekers konden middels de printfunctie privacygevoelige informatie, zoals bsn-nummers, adressen en medische gegevens, opslaan en printen.

De functie wordt niet helemaal verwijderd. Komende week wordt bekeken welke medewerkers de printfunctie daadwerkelijk nodig hebben. Zij krijgen vervolgens weer toegang, zo meldt de organisatie op de website.

Eerder schakelde de GGD ook de exportfunctie al grotendeels uit om verdere datalekken te voorkomen. Het is nog onduidelijk of hiermee het lek boven is. De GGD schrijft nog bezig te zijn met het aanpassen van ‘alle overige exportmogelijkheden’.