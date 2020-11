‘GGD’s werken met software die niet op pandemie is berekend’

Foto ter illustratie. Beeld ANP

GGD’s en RIVM erkennen onvolkomenheden tegen de Volkskrant, maar stellen in crisistijd te moeten roeien met de riemen die zij hebben.



Het programma, HPZone, is een cruciale schakel in de corona-ict-keten van GGD’s en het RIVM. Het is de digitale basis voor bron- en contactonderzoek en vormt de verbinding tussen het GGD-coronatestsysteem (CoronIT) en het RIVM-systeem voor het monitoren van de verspreiding van het virus (Osiris).

De kwetsbaarheid van HPZone werd vorige week publiekelijk duidelijk tijdens twee storingen. Terwijl kabinet en samenleving wachtten op nieuwe besmettingscijfers waaruit zou moeten blijken of de ‘gedeeltelijke lockdown’ al effect sorteerde, kreeg het RIVM door technisch malheur niet de volledige aantallen positieve tests door.

Een verklaring is dat het programma nooit als centraal systeem bedoeld is geweest. “HPZone biedt enkel ondersteuning op het niveau van een lokale gezondheidsdienst,” stelt de ontwikkelaar, de Britse zorg-ict’er en hoogleraar Chakib Kara-Zaïtri in een handleiding die verspreid is door GGD-koepel GGD GHOR. “Het biedt geen ondersteuning tijdens een ingrijpende landelijke publieke gezondheidscrisis.”

De GGD’s kijken om zich heen naar een alternatief, aldus de Volkskrant.