GGD over corona: quarantaine thuis doorbrengen is verantwoord

Amerikaanse opvarenden van cruiseschip Diamond Princess, getroffen door een corona-uitbraak, worden gerepatrieerd. Beeld EPA

Geen van de zeventien mensen – vijftien Nederlanders en twee Chinese partners – die zondag 2 februari zijn teruggekeerd uit de Chinese stad Wuhan, het centrum van de corona-epidemie, is volgens het RIVM besmet met het Covid-19-virus. “Gelukkig heeft niemand ziekteverschijnselen gekregen. We hebben niemand hoeven testen,” verklaart arts Infectieziektebestrijding Ronald ter Schegget van de GGD Brabant-Zuidoost, die de quarantaine-operatie coördineerde.

Waarom is er niet getest? De geëvacueerde Belg die besmet bleek, had ook geen ziekte­verschijnselen.

“Per land is de benadering anders. In Nederland testen we mensen die in het risicogebied zijn geweest alleen op het coronavirus als ze koorts en luchtwegklachten hebben. Testen geeft een soort schijnveiligheid. Als je niks vindt, geeft dat geen garantie dat ze niet alsnog ziek worden, omdat het tot veertien dagen kan duren voor de ziekte zich manifesteert.”

Er zijn aanwijzingen dat iemand al besmettelijk kan zijn voordat hij klachten heeft.

“Klopt. Maar we weten in elk geval zeker dat iemand die na veertien dagen geen klachten heeft, niet besmettelijk is. De geëvacueerde mensen hebben elke dag keurig hun temperatuur doorgegeven. Ze zijn veertien dagen in quarantaine geweest om te voorkomen dat ze contact zouden hebben met anderen.”

De meesten zaten thuis. Hoe controleerden jullie of zij zich aan die regels hielden?

“We hebben uitgelegd dat ze binnen moesten blijven, geen bezoek mochten ontvangen of pakjes aannemen. Ze moesten twee meter afstand houden van hun partner en kinderen als die niet in Wuhan waren geweest. We hebben niet gecontroleerd of ze zich aan die regels hielden, dat ging op basis van goed vertrouwen. De eerste week hebben mijn collega’s hen elke dag gebeld. We hebben daar een goed gevoel bij gekregen. De mensen snapten zelf heel goed waarom het belangrijk was zich aan de regels te houden. Ze zouden het verschrikkelijk vinden als ze anderen zouden besmetten, dat wilden ze niet op hun geweten hebben.”

Schrokken ze er erg van dat een Belg met wie zij in het vliegtuig zaten besmet bleek?

“Ik heb de indruk dat ze er vrij nuchter op reageerden. We hebben uitgelegd waarom we hier een ander beleid hebben, dat leverde verder niet veel vragen op. Onze indruk is dat iedereen de quarantaine op zijn eigen manier goed heeft kunnen volbrengen. Ook degenen die niet thuis in quarantaine konden of wilden. Zij zijn opgevangen in een defensiecentrum in Huis ter Heide bij Zeist. Telefonisch en via sociale media hadden ze toch veel steun aan familie en vrienden. Sommigen hebben via hun laptop wat gewerkt. Natuurlijk werd het wel wat saai voor ze, naarmate de quarantaine langer duurde. Dus petje af voor hoe ze met de situatie zijn omgegaan.”

Andere landen met evacués verbaasden zich over de Nederlandse thuisquarantaine. België pakte het veel strenger aan. Kiest Nederland vanwege lagere kosten voor thuisquarantaine?

“Absoluut niet. Er zijn meer landen die voor een vergelijkbare aanpak hebben gekozen, zoals Denemarken. Elke aanpak heeft voor- en na­delen. Als je mensen in een ziekenhuis onderbrengt en er treden complicaties op, verspreidt het virus zich in een omgeving met zieke mensen. Thuis zijn mensen bovendien in hun vertrouwde omgeving. Wij hebben alleen met mondmaskertjes gewerkt, ook bij de ontvangst op vliegbasis Eindhoven.”

Heeft de ‘softe’ Nederlandse aanpak zich nu bewezen?

“Dat is makkelijk praten, nu niemand klachten heeft ontwikkeld. Maar bij een vergelijkbare lage risico-inschatting zie ik geen reden waarom we het een volgende keer anders zouden aanpakken.”

Kunnen we er nu geruster op zijn dat het virus niet naar Nederland komt? Er zijn ook nog Nederlandse cruisereizigers.

“Ja, dat is een ander verhaal. De garantie dat het virus niet naar Nederland komt, hebben we absoluut niet. Het totale aantal besmettingen in Europa is nog altijd heel klein, 45. Maar als zich morgen iemand meldt met klachten, gaan we die natuurlijk meteen onderzoeken.”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over het coronavirus in ons liveblog.

Ronald ter Schegget. De Ggd-arts leidde de ­quarantaine-operatie van de Nederlanders uit Wuhan. Beeld GGD Brabant Zuidoost