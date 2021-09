GGD: geen grote corona-uitbraken na Grand Prix Zandvoort

‘Ik zie dat de praktijk schuurt met wat de regel is,’ zei minister De Jonge over de drukte op de Grand Prix van Zandvoort. Beeld Kay in ‘t Veen/Pro Shots

Zeker 88 mensen die twee weken geleden de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort hebben bezocht, zijn positief getest op het coronavirus. Het evenement heeft ‘niet tot grote uitbraken geleid’, concludeert de GGD Kennemerland.

Het aantal besmettingen kan nog iets oplopen in de komende dagen. Bovendien kan het daadwerkelijke aantal besmettingen iets hoger liggen. Misschien hebben toeschouwers met een positieve zelftest dit niet gemeld. Het kan ook zijn dat mensen geen coronaklachten hebben gekregen en zich daarom niet hebben laten testen, aldus de GGD.

Van de 88 positief geteste mensen was ongeveer de helft besmettelijk op het moment dat ze op het circuit rondliepen. Dit betekent dat ze kort voor de Grand Prix het virus hebben opgelopen. Om toegang te krijgen tot een circuit moesten de bezoekers een negatieve uitslag van een coronatest laten zien, maar het kan zijn dat de besmetting ten tijde van de test nog zo pril was dat de test de virusdeeltjes nog niet kon oppikken.

De andere helft van de positief geteste mensen was voor de race nog niet besmet. Mogelijk hebben ze het coronavirus op de tribune opgelopen, maar volgens de GGD kan dit ook in de trein op weg naar huis zijn gebeurd, of in de dagen na de race op een totaal andere plek.

Cultuursector

Over het Formule 1-evenement was veel te doen, na foto’s van een grote massa mensen die hutjemutje op de been waren, hoewel het officieel een geplaceerd evenement was. Met name mensen uit de cultuursector waren verontwaardigd, omdat zij veel strengere coronarestricties hebben.

Het kabinet kon niks aan de drukte doen, aldus demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus. Het was aan de gemeente Zandvoort om de drukte in goede banen te leiden, antwoordde hij dezelfde vrijdag nog in Den Haag op een vraag over de mensenmassa.

Hugo de Jonge was kritisch over het evenement. Voor de Formule 1 gelden dezelfde regels als in andere sectoren, aldus De Jonge. “Maar ik zie dat de praktijk schuurt met wat de regel is.” De gemeente zelf daarentegen is tevreden en spreekt van een ‘soepel verlopen’ eerste dag.