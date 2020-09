GGD: bron- en contactonderzoek houdt aantal besmettingen niet meer bij

Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid GGD Hollands Midden. Beeld ANP

Dat staat in een presentatie aan Kamerleden van Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid en verantwoordelijk voor GGD en GHOR Hollands Midden.

Het doel van bron- en contactonderzoek is om contacten van besmette mensen te identificeren, hen te informeren over de blootstelling en risico op besmetting en hen te wijzen op coronamaatregelen die genomen moeten worden.

De laatste weken blijkt het bij steeds meer GGD’s lastig om volledig onderzoek te doen, ondanks verwoede pogingen om de capaciteit uit te breiden.

Einde nog niet in zicht

De Gouw: “Het virus schaalt sneller op dan het snelste opschalingsplan: eind september zouden we klaar staan voor 1500 bron- en contactonderzoeken per dag, maar de besmettingen lopen al boven de 2000 per dag. En het einde is nog niet in zicht.”

Volgens de GGD-directeur is het creëren van voldoende capaciteit niet te doen omdat de ruimte ontbreekt voor de opleiding van medewerkers. Ook is er niet genoeg medische supervisie beschikbaar.

RIVM en kabinet noemden bron- en contactonderzoek eerder ‘een essentieel onderdeel van de bestrijding van de huidige covid-19-epidemie’.

Momenteel wordt er veel gewerkt met ‘risicogestuurd’ bron- en contactonderzoek. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar nauwe contacten die risicogroepen vormen: mensen die in de zorg of op een school werken of mensen met een zwakkere gezondheid; zoals ouderen of chronisch zieken.

Ook uitdagingen bij testen

Ook het opschroeven van de testcapaciteit levert uitdagingen op. Dat bleek dinsdagmiddag eveneens tijdens een toelichting aan de Tweede Kamer door Edwin Boel van het Logistiek Coördinatieteam Diagnostische Keten.

Zo moet er op dit moment een centrale inkoop plaatsvinden van materialen vanwege schaarste. Speciaal gezant Feike Sijbesma helpt daarbij.

En er zijn tegenvallers: geleverde testmachines bleken deels niet geschikt, nieuwe afspraken over de leveringen van materialen kunnen pas ingaan per 1 oktober en laboratoria hebben in praktijk minder capaciteit dan verwacht. Er zijn zelfs laboratoria uitgevallen omdat het personeel het niet volhield.

Later op dinsdag moet coronaminister De Jonge in een debat tekst en uitleg geven over het bron- en contactonderzoek en de schaarste bij het testen.