GGD Amsterdam wil voorlichting geven op scholen vanwege lage vaccinatiegraad tieners

‘Ons doel en onze verwachting is dat het percentage gevaccineerde tieners nog flink gaat stijgen,’ zegt een woordvoerder van het RIVM. Beeld ANP

De GGD’s willen de vaccinatiegraad onder tieners opkrikken. Tot nu toe heeft 43 procent van de 12- tot 18-jarigen een eerste prik gehad.

Voorlichting

De GGD Amsterdam bespreekt momenteel met scholen of medewerkers daar voorlichting kunnen geven, maar kan nog niet zeggen hoe die plannen eruit zien en wanneer de voorlichting zou kunnen starten. “Het is echt nog te vroeg om daar iets over te zeggen. De meeste scholen zijn nu ook nog dicht,” laat een woordvoerder weten.

De GGD Hollands Noorden onderzoekt ook of ze bij scholen vaccinaties kunnen geven. De GGD West-Brabant heeft al een afspraak staan om in september de internationale schakelklassen in Breda en Bergen op Zoom te vaccineren.

Bij andere GGD’s, zoals die van Utrecht en Drenthe, ‘staan de tieners op de agenda’, maar zijn er nog geen concrete acties ondernomen.

“Wij weten dat sommige GGD’s in hun regio initiatieven ontplooien in samenwerking met de scholen voor vaccinatie van deze leeftijdsgroep,” zegt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR tegen de Volkskrant. Daarbij zegt de woordvoerder expliciet dat er in alle gevallen ook voorlichting wordt gegeven: “Het is heel duidelijk: GGD’s oefenen geen druk uit om je te laten vaccineren, niets is verplicht.”

Lage vaccinatiegraad

De vaccinatiegraad onder 12- tot 18-jarigen blijft achter bij die van andere leeftijdsgroepen. De GGD maakt zich zorgen over mogelijke virusuitbraken op scholen na de zomer.

Sinds 2 juli zijn tieners uitgenodigd voor vaccinatie. Maar deze groep meldt zich niet massaal voor een prik, in tegenstelling tot mensen met een hogere leeftijd, die meteen belden als ze aan de beurt waren. In een eerder gedragsonderzoek van het RIVM zei zo’n 72 procent van de 12- tot 18-jarigen zich te willen laten vaccineren. Dat percentage is met de huidige 43 procent die één prik heeft gehad nog lang niet in zicht.

Het RIVM maakt zich vooralsnog geen zorgen over het niet al te grote animo onder deze groep. “Het is vakantietijd, we verbinden er nog geen conclusies aan,” zegt een woordvoerder. Het gevoel van urgentie zou minder hoog zijn onder tieners omdat ze minder vaak ziek worden van corona. “Ons doel en ook onze verwachting is dat het percentage gevaccineerde tieners nog flink gaat stijgen,” aldus de woordvoerder van het RIVM.