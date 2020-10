GGD: aanbod testen nu groter dan vraag, wachttijd daalt sterk

Beeld ANP

Dat laat een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR weten.

Belangrijkste oorzaak voor de afgenomen wachttijd is de grotere beschikbaarheid van laboratoriumcapaciteit om de tests te analyseren. Inmiddels nemen de GGD’en bijna 45.000 tests per dag af, een aantal wat op korte termijn kan groeien tot 50.000. Na maanden van tekorten en problemen zijn de capaciteitsproblemen inmiddels onder controle, stelt de woordvoerder. “Er is op dit moment meer aanbod dan vraag.”

Daarbij moet wel aangetekend worden dat het om een gemiddelde gaat, stelt de GGD. “Je ziet nog wel verschillen per regio. Op de ene plek gaat het beter dan op de andere. Maar over het algemeen zie je wel dat het nu beter gaat, door het sterk gestegen aanbod van labcapaciteit.”

Die extra capaciteit komt vooral van buitenlandse bedrijven. Minister De Jonge sloot in augustus deals met een aantal Duitse labs. Sinds begin oktober plukt Nederland daar de vruchten van. Voor mensen die gebruik kunnen maken van de prioriteitsroute, zoals zorg- en onderwijspersoneel, is de gemiddelde doorlooptijd nu 28 uur. Dat was begin deze maand ruim 40 uur.

Een snellere doorlooptijd in de teststraat wordt gezien als een cruciale factor om het virus beter onder controle te krijgen. Het verkort de tijd dat mensen in quarantaine moeten zitten en verlaagt daarmee de drempel tot een test. Om die bezwaren verder weg te nemen komt de overheid binnenkort ook met zeven snelteststraten, bleek gisteren.

Stroef

Nu laten sommige mensen met klachten zich niet testen, of ze wenden zich tot commerciële teststraten, die veel sneller een uitslag leveren. Daar kleven echter ook risico’s aan, waarschuwde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gisteren.

Een onderdeel waar het nog steeds stroef loopt, is het bron- en contactonderzoek van de GGD’en. De huidige capaciteit is toereikend voor 2000 volledige onderzoeken, terwijl er dagelijks bijna 10.000 positieve tests worden afgenomen. Daarom wordt het onderzoek nu in een uitgeklede vorm gedaan, maar ook daar zitten grenzen aan, zegt de woordvoerder. “Als het meer wordt dan 10.000, is de vraag of dat nog houdbaar is.”