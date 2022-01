Gezondheidsraad: Vaccineren kinderen zinvol bij omikron als ze nog géén corona hadden

Gijs van der Busse (11) krijgt zijn eerste coronavaccinatie. Beeld Rianne den Balvert

Vaccinatie beschermt hen tegen het risico dat MIS-C optreedt, een ernstige ontstekingsreactie in de vitale organen die ná corona kan volgen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een nieuw advies aan de minister van Volksgezondheid. Begin december adviseerde de raad nog om coronavaccinaties beschikbaar te stellen aan kinderen van 5 tot en met 11 jaar die dit willen.

Sindsdien is de nieuwe virusvariant omikron dominant geworden en hebben honderdduizenden kinderen al corona gehad. Daarom heeft de Gezondheidsraad gekeken of het advies van december op basis van de huidige situatie nog steeds geldt. Dat is het geval.

Een vaccinatie blijkt goed te beschermen tegen MIS-C, zo tonen de eerste resultaten uit de VS aan waar bijna 9 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd al zijn gevaccineerd. “Uit de studie die daar is gedaan blijkt het vaccin ten minste 90 procent effectief tegen MIS-C,” verklaart voorzitter van de Gezondheidsraad Bart-Jan Kullberg in een toelichting.

“De kans dat een kind MIS-C krijgt is ongeveer één op de vierduizend.” De helft van de kinderen die MIS-C krijgt belandt hiermee op de intensive care. MIS-C kan ook ontstaan na Covid-19 met milde of zelfs zonder ziekteverschijnselen.

Kwetsbare huisgenoten

Kinderen bij wie een PCR-test heeft uitgewezen dat zij corona hadden, zijn door hun afweer al beschermd tegen MIS-C. Zij hoeven zich dus niet om deze reden te laten vaccineren. “De kans dat je bij een latere infectie MIS-C oploopt is waarschijnlijk nihil,” aldus de voorzitter. Maar de raad kan zich voorstellen dat er andere redenen zijn waarom ouders hun kind willen laten vaccineren, bijvoorbeeld het voorkomen van besmetting van kwetsbare familieleden.

In december schatte de raad dat zonder vaccinatie ongeveer honderdvijftig gevallen van het ernstige ziektebeeld MIS-C door Covid-19 zouden optreden. Destijds had de helft van de kinderen al een besmetting doorgemaakt; inmiddels is dit opgelopen tot twee derde. Daarom stelt de raad deze schatting bij naar ongeveer honderd. De raad vindt dit nog steeds een belangrijk gezondheidsrisico. De helft van de kinderen die MIS-C krijgt belandt hiermee op de intensive care.

Milder

Vergeleken met eerdere varianten verloopt een infectie met de omikronvariant doorgaans milder, met een kleinere kans op ziekenhuisopname. Uit onderzoek blijkt dat de vaccinatie goed beschermt tegen ernstige corona door de omikronvariant, maar minder goed tegen mildere vormen van de ziekte.

Volgens voorzitter van de Gezondheidsraad Bart-Jan Kullberg was het nieuwe advies nodig omdat ‘we in een ander speelveld zitten’. “De berekening was dat er ongeveer 1,2 miljoen kinderen zijn en dat daarvan de helft corona heeft gehad. Dan liepen 600.000 kinderen alsnog het risico om infectie door te maken. Nu weten we dat twee derde van de kinderen al een infectie heeft doorgemaakt. Dan zullen er nog zo’n 400.000 kinderen zijn die nu nog risico lopen.” Kullberg is dan ook voor het vaccineren van kinderen.

In Nederland kampen enkele honderden kinderen met long-covid verschijnselen. Specialisten van het Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van het Amsterdam UMC, schatten dat in Nederland zo’n 350 kinderen ernstige klachten hebben overgehouden aan een corona-infectie. “Het is maar een klein percentage kinderen dat last houdt, maar hun klachten zijn echt zeer ernstig.”