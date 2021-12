Gezondheidsraad: stel vaccins beschikbaar voor kinderen vanaf 5 jaar

Beeld MediaNews Group via Getty Images

Hoewel het coronavirus bij de meeste kinderen in deze leeftijdscategorie mild verloopt, kan het ‘voor een kleine groep’, wel degelijk ernstig zijn, schrijft de Gezondheidsraad. Ook is er kans op ‘een ernstige ontstekingsreactie in de vitale organen’ bij kinderen die het virus oplopen. Hoeveel kinderen daar jaarlijks mee te maken krijgen is niet precies bekend, naar schatting zou het om 100 tot 150 kinderen gaan.

Volgens het adviesorgaan kan een vaccinatie dit voorkomen, evenals het ‘indirecte gezondheidsnadeel’ dat kinderen ondervinden doordat ze beperkt worden met sporten, sociale contacten of naar school gaan.

De Gezondheidsraad zegt dat het de voor- en nadelen van vaccinatie bij deze groep jonge kinderen tegen elkaar heeft afgewogen om tot het besluit te komen. De gezondheidswinst die de groep ermee behaalt is groter dan de nadelen die mogelijke bijwerkingen voor sommige kinderen hebben. De bijwerkingen waar gevaccineerde kinderen vooral mee te maken krijgen zijn vermoeidheid, spierpijn of koorts. De kans op zeldzame bijwerkingen zoals een ontsteking van de hartspier is ‘zeer laag’, zegt de Gezondheidsraad.

Besluit ligt bij de ouders

Het Europees Medicijnagentschap (EMA) gaf eerder al toestemming voor het vaccineren van jonge kinderen, maar demissionair minister De Jonge vroeg ook nog advies aan de Gezondheidsraad. In Oostenrijk, Israël en de VS worden kinderen van vijf tot en met elf jaar al gevaccineerd tegen het coronavirus. In Nederland werden tot nu toe alleen kinderen in deze leeftijdscategorie met een verhoogd medisch risico geprikt.

In de Tweede Kamer bleek donderdag al een meerderheid te zijn om deze leeftijdsgroep bij een positief advies van de Gezondheidsraad inderdaad te vaccineren. Een motie van Jan Paternotte van D66 en Attje Kuiken (PvdA) werd met een ruime meerderheid aangenomen. Volgens de motie blijft de keuze wel aan de ouders, zoals de Gezondheidsraad ook adviseert.

