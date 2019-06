Gezondheidsraad: Ook jongens inenten tegen hpv-virus

Beeld ANP

Jaarlijks sterven in Nederland ongeveer tweehonderd vrouwen aan baarmoederhalskanker. Maar het hpv-virus veroorzaakt ook ziektes die bij mannen voorkomen, zoals peniskanker, waaraan jaarlijks dertig mannen overlijden. Om dat tegen te gaan, moeten vanaf nu naast meisjes ook jongens worden gevaccineerd. Dat adviseert de Gezondheidsraad woensdag aan de staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis. Het adviesorgaan van de regering wil dat de prik standaard wordt opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Het advies is opmerkelijk, want van de 13-jarige meisjes die al wel voor die prik worden uitgenodigd, kwam de afgelopen jaren nog niet de helft opdagen uit angst voor bijwerkingen. Ten onrechte, zegt voorzitter Pim van Gool. “De vaccinatie is veilig en zeer effectief. Het vermindert voorstadia van baarmoederhalskanker met 80 tot 100 procent.”

De vaccinatie tegen hpv lag onder vuur sinds de invoering in 2010, omdat de prik bijvoorbeeld chronische vermoeidheid zou veroorzaken. “Er zijn allerlei bijwerkingen gesuggereerd, maar dat treedt allemaal niet op,” benadrukt de voorman van de Gezondheidsraad. “Géén chronische vermoeidheid, géén auto-immuunziekten en géén migraine.”

Leeftijd omlaag

Omdat inmiddels duidelijk is dat de vaccinatie lang genoeg werkt, kan de leeftijd waarop kinderen de vaccinatie krijgen omlaag. De raad beveelt aan deze zo dicht mogelijk bij de 9 jaar te leggen. Dat biedt de beste bescherming. Nu krijgen kinderen op die leeftijd de laatste standaard inenting tegen de bof, mazelen, rode hond en difterie, kinkhoest en tetanus.

De Gezondheidsraad adviseert woensdag ook om een aanvullend programma op te zetten voor alle meisjes en jonge vrouwen tot en met 26 jaar die zich nog niet hebben laten vaccineren. Die prik biedt die vrouwen direct bescherming tegen baarmoederhalskanker, vaginakanker en schaamlipkanker. Het aanvullende programma zou ook voor jongens en jonge mannen tot en met 26 jaar moeten worden opgezet. De raad stelt voor dit aanvullende programma na vijf jaar te evalueren.

Hpv is een seksueel overdraag virus. Als naast de meiden ook de jongens worden ingeënt, biedt dat volgens de raad bovendien meer groepsbescherming. Dat houdt in dat als veel mensen zich laten inenten, de ziekte minder vaak voorkomt. Zo zorgt vaccinatie van jongens ervoor dat de kans op baarmoederhalskanker bij meisjes kleiner wordt.