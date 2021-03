Gezondheidsraad onderzoekt of één prik met coronavaccin volstaat

Beeld ANP

Volgens de bijsluiters omvatten de tot nu toe door het Europees medicijnagentschap EMA goedgekeurde coronavaccins (AstraZeneca, Moderna en Biontech/Pfizer) twee doses die met een tussenpauze van een aantal weken moeten worden toegediend. Alleen op die manier wordt de maximaal haalbare bescherming geboden.

Maar nu de besmettingen iets oplopen, het aantal voorradige vaccins beperkt is en de roep aanzwelt om versoepeling van de lockdown, is de wens groot om het priktempo op te voeren. Uiterlijk begin volgende week komt de Gezondheidsraad met een advies over de mogelijkheden. Zo bekijkt de raad of mensen eerst het ene en daarna het andere vaccin kunnen krijgen.

Ook wordt nagegaan of degenen die Covid-19 hebben gehad met één inenting kunnen volstaan, omdat ze al antilichamen hebben. Daarnaast beziet de raad de optie ook alle andere Nederlanders voorlopig geen tweede prik te geven.

Hoog tempo

Denemarken en het Verenigd Koninkrijk hanteren al vanaf het begin van de vaccinatiecampagne een soort éénprikstrategie, waarbij de tweede dosis op de lange baan gaat. Het verklaart mede het relatief hoge vaccineertempo dat zij aan de dag leggen. Voordeel van deze strategie is dat je geen voorraad hoeft aan te houden. En één prik biedt al een hoge mate van bescherming, al is de vraag hoelang die bescherming aanhoudt.

Ook de Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zinspeelde de afgelopen dagen op een éénprikstrategie. De Hoge Gezondheidsraad, het voornaamste adviesorgaan in België op dit terrein, wil daar vooralsnog niet aan bij gebrek aan wetenschappelijk bewijs, maar laat de deur wel op een kiertje staan. Het zou niet voor het eerst zijn in deze crisis dat wetenschappelijke wetmatigheden terzijde worden geschoven.

Engels onderzoek

Volgens recent onderzoek lopen Engelse 70-plussers na één prik al 80 procent minder risico om met Covid-19 in het ziekenhuis te belanden. De ouderen die de afgelopen maanden geprikt werden met het Pfizervaccin, liepen na vier weken 57 tot 61 procent minder kans om coronaklachten te ontwikkelen. Bij het AstraZenecavaccin ligt dat tussen de 60 en 73 procent.

De 70-plussers die na een eerste prik tóch corona opliepen, kwamen bovendien dus minder vaak in het ziekenhuis, stellen onderzoekers van Public Health England, het Engelse RIVM. Bij het Pfizervaccin was die kans 43 procent lager, bij AstraZeneca 37 procent. Eén prik met het Pfizervaccin verlaagde de kans op overlijden ook nog eens met de helft.

Marcel Levi, internist en ziekenhuisdirecteur van de University College London Hospitals, signaleert dezelfde trend in de ziekenhuizen die hij onder zijn hoede heeft. “In het Verenigd Koninkrijk volgt de tweede prik negen tot twaalf weken na de eerste. Wij nemen nu in Londen per (groot) ziekenhuis nul tot drie nieuwe patiënten op per dag en dat zijn voor 95 procent mensen die nog niet het vaccin hebben gehad.”

Die 95 procent omvat ook mensen die minder dan drie weken vóór ziekenhuisopname zijn gevaccineerd; het duurt een paar weken voordat de bescherming van de eerste prik in werking treedt.

Twaalf weken

Emeritus hoogleraar vaccinologie Ben van der Zeijst was enkele maanden geleden al betrokken bij een advies over uitstel van de tweede prik. “Uitstel lijkt me een optie. Afstel zou ik tegen zijn. Het virus blijft rondwaren, dus je moet zoveel mogelijk immuniteit opbouwen. Maar ik kan me voorstellen dat je de periode tussen de twee prikken oprekt naar twaalf weken. Dat biedt mogelijkheden om het vaccineren te versnellen.”

Toch is Van der Zeijst terughoudend: “Je gaat dan uitstellen zonder dat er een klinische studie aan ten grondslag ligt. Wetenschappelijk is dat wel te beredeneren. Maar een aanvullende studie zou goed zijn om het draagvlak voor vaccinaties onder de bevolking te behouden.”