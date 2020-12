Gezondheidsraad houdt bij vaccinaties geen rekening met mogelijke immuniteit zorgpersoneel

Ook al er gestart wordt met vaccineren, blijft anderhalvemeter afstand gelden. Beeld ANP

Het RIVM heeft becijferd dat bij 77.986 zorgmedewerkers het coronavirus is vastgesteld met een betrouwbare test. De kans om daarna binnen korte tijd opnieuw besmet te raken, is zeer klein, omdat antistoffen zorgen voor natuurlijke immuniteit. Er zijn mondiaal al meer dan 76 miljoen infecties aangetoond, terwijl slechts enkele tientallen herinfecties zijn gemeld.

Aangezien vaccins in eerste instantie schaars zullen zijn, zou Nederland kunnen overwegen om zorgmedewerkers met een aangetoonde infectie bij de eerste vaccinatierondes over te slaan. Als Nederland alleen zorgpersoneel vaccineert dat nooit positief is getest, voorkomt het vaccinatieprogramma waarschijnlijk meer nieuwe infecties. In de vaccinatiestrategie die de Gezondheidsraad op verzoek van het kabinet heeft opgesteld, is echter geen rekening gehouden met natuurlijke immuniteit.

Voorzichtigheid

Hoogleraar virologie Marion Koopmans (Erasmus MC) is lid van de Gezondheidsraad. Dat de vaccinatiestrategie niet inspeelt op natuurlijke immuniteit, komt omdat er nog veel vraagtekens over zijn, aldus Koopmans. “We weten bijvoorbeeld niet hoe lang dit blijft bestaan. Bij andere coronavirussen gaat het om 1 tot 2 jaar, maar zeker is dat niet. Dit coronavirus bestaat pas een jaar. Daarom is voorzichtigheid geboden. Hoe meer tijd er verstrijkt, hoe meer herinfecties ik verwacht.”

Ook zijn er vraagtekens over de relatie tussen de hoeveelheid antistoffen en immuniteit. Over het algemeen hebben coronapatiënten die ernstig ziek zijn geweest meer antistoffen dan mensen die nauwelijks ziektesymptomen hebben gehad. Dat speelt wellicht een rol bij de duur van de natuurlijke immuniteit.

Geen schade

“We weten niet van elke positief geteste zorgmedewerker hoeveel antistoffen die heeft, en het is organisatorisch een enorme klus om dat te achterhalen. Die tijd is waarschijnlijk beter te besteden aan het vaccineren zelf,” aldus Koopmans. Ook leidt de vaccinatie van een zorgmedewerker die het virus al heeft gehad niet tot schade. “Die inenting zal de bestaande immuunreactie versterken, zoals een boostervaccinatie dat ook doet bij bijvoorbeeld tetanus of kinkhoest.”

Als het Europese Medicijnagentschap (EMA) het coronavaccin van Pfizer/BioNTech maandag goedkeurt, laat de Gezondheidsraad nog voor het einde van de week weten of dat aanleiding is om de bestaande vaccinatiestrategie aan te passen. Het plan was om in eerste instantie kwetsbare verpleeghuisbewoners te vaccineren, maar vanwege organisatorische problemen als gevolg van de koeling en de verpakking van het vaccin heeft volksgezondheidsminister Hugo de Jonge besloten om eerst het zorgpersoneel van verpleeghuizen in te enten. Zij moeten een beschermende ring vormen rondom de verpleeghuisbewoners. Naar verwachting blijft die strategie na goedkeuring van het EMA gehandhaafd.