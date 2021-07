Gezondheidsraad: geen bezwaar tegen Pfizer na AstraZeneca

Beeld Getty Images

Een vaccin van Pfizer na AstraZeneca, levert op zijn minst net zoveel antistoffen op of meer. Hoe meer antistoffen je aanmaakt, hoe beter je beschermd bent tegen het coronavirus.

Dit stelt de Gezondheidsraad in een advies aan de minister van VWS. De raad baseert zich hierbij op recent gepubliceerd onderzoek, dat laat zien dat deze combinatie een hoog antistofniveau oplevert. Voor het vaccinatieprogramma tegen Covid-19 zijn vier verschillende vaccins beschikbaar. Bij de vaccins van AstraZeneca, BioNTech/Pfizer en Moderna zijn twee doses nodig voor voldoende bescherming.

Het ministerie van VWS vroeg de Gezondheidsraad te beoordelen of het mogelijk is om twee verschillende vaccins te combineren. Afgelopen week zijn de resultaten gepubliceerd van een gerandomiseerde trial, waarbij onderzoek is gedaan naar de immuunrespons bij het combineren van verschillende vaccins.

Hogere niveaus antistoffen

Deelnemers kregen ofwel twee doses van hetzelfde vaccin, ofwel een combinatie van eerst AstraZeneca en daarna BioNTech/Pfizer of omgekeerd. Na een eerste dosis AstraZeneca leidde vaccinatie met BioNTech/Pfizer tot ten minste even goede of zelfs hogere niveaus van antistoffen vergeleken met twee doses AstraZeneca.

Op grond van de resultaten wordt een goede bescherming verwacht tegen infectie en ziekte. Wat in de praktijk de effecten zijn van ongelijksoortige vaccinaties op de bescherming tegen ziekenhuisopname of sterfte is nog niet bekend.

Wel leidde de combinatie van twee verschillende vaccins bij meer deelnemers aan de studie tot koortsgevoel, vermoeidheid, rillingen, hoofdpijn en spierpijn dan bij vaccinatie met twee keer hetzelfde vaccin. Die klachten verdwenen echter binnen enkele dagen.

Een eerste dosis met BioNTech/Pfizer, gevolgd door een dosis AstraZeneca leidde tot lagere niveaus van antistoffen dan twee doses BioNTech/Pfizer. Over een eventuele combinatie met het Moderna-vaccin zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar, maar omdat dit beide vaccins mRNA-vaccins zijn, kan beredeneerd worden dat hierbij hetzelfde effect optreedt als bij Pfizer.