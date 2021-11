Gezondheidsraad: geef 60-plussers een derde prik

Volgens de Gezondheidsraad zijn er aanwijzingen dat de bescherming tegen het coronavirus afneemt bij oudere gevaccineerden. Beeld Sem van der Wal/ANP

De raad constateert dat de coronavaccinaties bij het merendeel van de bevolking nog goed beschermen tegen ernstige ziekte. Een zogeheten ‘boostervaccin’ kan ernstige ziekte – en daarmee ziekenhuisopnames – voorkomen.

Naast het feit dat 60-plussers na verloop van tijd minder goed beschermd zijn dan jongere mensen, speelt ook het toenemend aantal besmettingen een rol, stelt de raad. Ook mensen van 18 jaar en ouder die in een zorginstelling wonen, zoals een verpleeghuis of woonzorgcentrum, komen in aanmerking voor een derde prik. Op deze plekken neemt het aantal besmettingen toe, wonen overwegend ouderen en wordt het virus sneller overgedragen.

De Gezondheidsraad ziet (vooralsnog) geen aanleiding om andere bevolkingsgroepen een boostervaccin aan te bieden. Er zijn geen aanwijzingen dat de bescherming van de eerdere vaccinatie(s) bij hen tekortschiet. Een uitzondering daarop vormen patiënten met een ernstige afweerstoornis. Die komen wél in aanmerking voor een derde vaccinatie.

Pfizer en Moderna

De vaccins van Pfizer en Moderna kunnen volgens de Gezondheidsraad worden ingezet als boosterprik. Deze vaccins zijn daarvoor goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Ook als je eerder met bijvoorbeeld AstraZeneca of Janssen bent geprikt, pleit de raad voor een derde prik van Pfizer of Moderna.