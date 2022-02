Gezondheidsraad: booster niet nodig voor jongeren tot 18 jaar

Volgens de Gezondheidsraad is er geen medisch-wetenschappelijke reden om de booster aan te bieden aan alle jongeren. Beeld ANP

Boostervaccinatie tegen het coronavirus bij 12- tot en met 17-jarigen levert ‘zeer beperkte gezondheidswinst’ op, schrijft de raad aan het ministerie van Volksgezondheid. Dat geldt ook voor jongeren die in een hoogrisicogroep vallen.

Dat heeft te maken met de huidige situatie, waarin de omikronvariant dominant is en beperkende maatregelen worden losgelaten, aldus de raad. De snelle verspreiding van omikron lijkt mede te komen doordat de variant ontsnapt aan immuniteit die eerder is opgewekt door natuurlijke infectie of vaccinatie. Bij gevaccineerde jongeren verloopt een omikroninfectie over het algemeen mild en is de kans op ziekenhuisopname minimaal.

Daarom concludeert de raad dat er geen medisch-wetenschappelijke reden is om de booster aan te bieden aan alle jongeren. Ook verwacht de raad geen belangrijk effect op de verspreiding van het virus. Ook het risico dat een gevaccineerde adolescent MIS-C, een ernstige ontstekingsreactie die vooral voorkomt bij nog jongere mensen, krijgt na een doorbraakinfectie, schat de raad in als zeer klein.

Bijwerking

De raad wijst bovendien op het risico dat een vaccinatie de zeer zeldzame bijwerking myocarditis, een ontsteking van de hartspier, kan opleveren. Het Europees medicijnagentschap EMA heeft voor jongeren tot 18 jaar de voordelen nog niet afgewogen tegen de risico’s, waardoor inzet van het vaccin off-label zou zijn.

In de zomer van 2021 adviseerde de raad nog wel om de eerste twee vaccins aan te bieden aan jongeren tot 18 jaar. Dat leverde volgens de raad wel gezondheidswinst op.

Reizen

De Gezondheidsraad laat één vraag open: wat doet Nederland met jongeren die een boosterprik nodig hebben om met hun familie op vakantie te kunnen naar bijvoorbeeld Oostenrijk of Italië? Dat valt ‘buiten het mandaat’, schrijft de raad. Daar moet het kabinet dus zelf een keuze in maken. Sowieso moet het kabinet nog bekendmaken of het advies van de Gezondheidsraad wordt overgenomen.

Op dit moment kunnen jongeren nog niet geboosterd worden, ook niet als ze dat willen. Naar het advies van de Gezondheidsraad werd door sommigen dan ook reikhalzend uitgekeken. Op 19 februari begint in het noorden van het land de voorjaarsvakantie. Tieners die naar Oostenrijk gaan om te skiën, moeten hun laatste vaccinatie maximaal zeven maanden geleden hebben gehad.