Gezondheidsraad blijft achter uitgestelde tweede prik staan

Sanna Elkadiri, medewerker van verpleeghuis Het Wereldhuis, kreeg als eerste de tweede vaccinatie tegen het coronavirus. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat betekent dat het uitrollen van het vaccin vlugger kan. De voorraad die er nu nog is, kan worden gebruikt om meer mensen sneller te vaccineren.



Een nieuw advies van de Gezondheidsraad was nodig, omdat de fabrikant van het vaccin en het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) vorige week opeens aangaven dat voor de werking van het vaccin een interval geldt van drie weken, terwijl daarvoor een grotere tussenpauze mogelijk leek. Daarop wilde de Tweede Kamer dat minister Hugo de Jonge de raad opnieuw om advies vroeg.

De Gezondheidsraad heeft woensdag gezegd dat het advies blijft staan om reeds geleverde vaccins niet te reserveren voor mensen die de eerste dosis hebben gekregen, maar om deze vaccins direct in te zetten bij mensen die nog niet gevaccineerd zijn.

“Toediening van de tweede dosis kan volgens het eerdere advies uitgesteld worden tot maximaal zes weken na de eerste dosis.” Deze interval past volgens de Gezondheidsraad binnen de onderzoeken naar de werkzaamheid van het vaccin. “Wanneer er geen sprake meer is van schaarste van het Pfizervaccin, verdient het de voorkeur dat mensen, conform de productinformatie, hun tweede dosis drie weken na hun eerste dosis toegediend krijgen,” aldus de Gezondheidsraad.

Grote onrust

De opgerekte interval tussen de prikken zorgt met name onder zelfstandig wonende mensen van 85 jaar en ouder voor grote onrust. Zij hebben net hun eerste prik gehad of krijgen hem nu. Anders dan bij verpleeghuisbewoners en medewerkers in verpleeghuizen en de acute zorg, krijgen zij hun tweede prik niet na drie maar na zes weken.

Deze door hun hoge leeftijd kwetsbare mensen zijn bang dat het opprikken van de bestaande voorraad voor nieuwe ‘doelgroepen’ en de vertraging van de levering van nieuwe vaccins straks betekent dat zij hun tweede prik met het middel van BioNTech/Pfizer niet krijgen, terwijl zij oorspronkelijk het eerst beschermd zouden worden, maar door tussenkomst van zorgpersoneel verder wegzakten op de prioriteitenlijst.

De vaccins die Nederland heeft besteld, bestaan vrijwel allemaal uit twee prikken. Voor het Moderna-vaccin wordt vooralsnog een interval van vier weken aangehouden en voor het vaccin van AstraZeneca een interval van tien weken, maar over dat laatste heeft de Gezondheidsraad nog geen advies gegeven.