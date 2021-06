Gezondheidsraad adviseert: geef jongeren van 12 tot 17 ook coronavaccin

De Gezondheidsraad adviseert kinderen van 12 tot en met 17 te vaccineren. Beeld Getty Images/Cavan Images RF

Volgens de Gezondheidsraad moeten alle 12- tot en met 17-jarigen die dat wensen een corona­vaccinatie kunnen krijgen. Hiermee is ‘directe en indirecte gezondheidswinst’ te behalen, staat in een dinsdag verschenen advies. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zal dat vrijwel zeker overnemen.

In zeldzame gevallen kunnen kinderen ernstig ziek worden van Covid-19. Dat wordt voorkomen door vaccinatie, aldus de raad. Daarnaast leiden inentingen van tieners tot ‘minder viruscirculatie’ en daarmee tot een kleinere kans op maatregelen waar ze last van ondervinden, zoals quarantaine voor schoolklassen of het sluiten van scholen, aldus het advies. Aan die ‘indirecte gezondheidswinst’ tilt de Gezondheidsraad zwaar.

De Gezondheidsraad noemt ook gezondheidswinst voor de gehele bevolking als argument. Vaccineren van adolescenten verkleint de kans op een opleving van de epidemie in de winter en beperkt de ziektelast bij volwassenen.

Nadelen

De raad wijst ook op nadelen in de vorm van bijwerkingen. ‘De meeste zijn matig van ernst en verdwijnen na enkele dagen.’ Daarnaast zijn er meldingen van ontsteking van de hartspier bij circa 1 op de 15.000 tieners, vooral jongens, en ontsteking van het hartzakje. Die aandoeningen gaan doorgaans vanzelf over. Onduidelijk is nog in hoeverre deze bijwerkingen gevolg zijn van vaccinatie. Bovendien is ontsteking van de hartspier iets dat vaak voorkomt bij covidpatiënten.

‘Alles overziend adviseert de Gezondheidsraad om het BioNTech/Pfizervaccin beschikbaar te stellen voor alle 12- tot en met 17-jarigen die er gebruik van willen maken.’

Volgens de voorzitter van de raad, Bart-Jan Kullberg, zijn tot nu toe zo’n honderd kinderen uit de categorie 12 tot 17 jaar in het ziekenhuis beland met corona, van wie twee zijn overleden. Bij circa de helft van de patiënten was geen sprake van onderliggend lijden.

In een toelichting op het advies zei Kullberg dat ‘formeel’ gezien niets bekend is over eventuele bijwerkingen op langere termijn. Maar het vaccin is al bij honderden miljoenen mensen gebruikt en doorgaans doen zich op langere termijn geen bijwerkingen voor waar niet al eerder sprake van was, aldus de voorzitter. Als dat anders is, zou dat zeer zeldzaam zijn.

Het advies sluit aan bij dat van kinderartsen. Károly Illy, OMT-lid en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), zegt dat het vaccineren van tieners in het najaar een opleving van het virus en hernieuwde scholensluiting kan voorkomen.

Een ander argument is dat kinderen die niet worden ingeënt vaak getest moeten worden voor bijvoorbeeld school- of evenementen­bezoek en vakantie in het buitenland. “Tieners moeten ook een prik kunnen halen, anders worden ze vanwege een voortdurende testverplichting een soort tweederangs burgers,” aldus Illy.

Scholen kunnen het nemen van een prik niet verplichten. Vaccinatie van 12- tot 15-jarigen gebeurt doorgaans in overleg met de ouders. Vanaf 16 jaar beslissen kinderen zelf. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) vermindert tienervaccinatie de R-waarde (de maat die aangeeft in welke mate het virus rondwaart) met 15 tot 20 procent.

Deltavariant

De deltavariant speelt een belangrijke rol bij het advies van de kinderartsen. Deze variant springt 30 tot 60 procent sneller over dan de Engelse variant. In Amsterdam is al bijna de helft van de besmettingen met de deltavariant. Het is een kwestie van dagen of weken voordat deze hier dominant is. In Nederland is dat een kwestie van weken of maanden, aldus het RIVM.

De VS en Duitsland vaccineren al tieners. In Nederland zou dat mogelijk vanaf half augustus kunnen met Pfizer. Het gaat naar schatting om zo’n 1 miljoen tieners. Volgens het Europees Medicijnagentschap EMA is het Pfizervaccin effectief en veilig voor die leeftijdsgroep.