Gezondheidsinstituut controleert grieppatiënten ook op coronavirus

Veertig huisartsenpraktijken leveren wekelijks gegevens aan voor de griepsurveillance. Beeld ANP

Het Nivel monitort sinds 1970 de griep in Nederland. Veertig huisartsenpraktijken leveren wekelijks gegevens aan het instituut voor de griepsurveillance. Patiënten met griepachtige verschijnselen worden geregistreerd.

Vanaf nu test het RIVM de monsters van deze patiënten ook op eventuele aanwezigheid van het coronavirus, waarvan de symptomen lijken op die van griep. Dragers van het virus hebben over het algemeen longklachten en hoge koorts.

Verdere verspreiding voorkomen

Mocht het virus daadwerkelijk worden gesignaleerd, dan meldt de eigen huisarts dit aan de GGD. Het RIVM en de GGD kunnen dan zo snel mogelijk maatregelen nemen om verdere verspreiding te voorkomen.

De resultaten van de griepsurveillance van het Nivel en RIVM worden wekelijks op de website gepubliceerd.

Tot nu toe zijn er nog geen gevallen van het virus in Nederland gesignaleerd, maar volgens het Nivel is het belangrijk ‘om te starten met het monitoren van het nieuwe coronavirus voordat het virus daadwerkelijk in het land circuleert’.