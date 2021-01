Gezonde 60-minner krijgt vaccin op zijn vroegst in mei

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft het aantal bestelde vaccins verhoogd naar 69 miljoen doses. Beeld ANP

Dit blijkt uit documenten die minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in de nacht van dinsdag op woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het iets naar achteren schuiven van de groep 18 tot 60-jarigen is een gevolg van het naar voren halen van andere groepen. Zo worden bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg al vanaf volgende week op grotere schaal ingeënt dan eerder was gemeld.

Goed nieuws is er voor thuiswonende mensen uit de groep 60-75 jaar, waarvan de eersten vanaf februari in aanmerking komen voor een prik. In het oorspronkelijke schema was dat maart.

69 miljoen

De Jonge meldt ook dat het totaal aantal bestelde vaccins voor het komende jaar van 61,7 miljoen is opgevoerd naar 69 miljoen. De extra aantallen zijn hoofdzakelijk het gevolg van een grotere bestelling bij BioNTech/Pfizer, dat als eerste een goedgekeurd vaccin had. In het tweede kwartaal van dit jaar rekent De Jonge nu op 7,2 miljoen vaccins van het Duits-Amerikaanse samenwerkingsverband. Eerder werd uitgegaan van 3 miljoen vaccins voor het tweede kwartaal.

Desalniettemin blijft de minister zijn hoop vestigen op het vaccin dat AstraZeneca met de universiteit van Oxford heeft ontwikkeld. “Dat is een veel hanteerbaarder vaccin. En ook met veel grotere aantallen. De eerste levering waar we op hopen en rekenen zou wel eens 800.000 kunnen zijn,” zei hij daarover op de persconferentie van dinsdag.

In het gunstigste scenario wordt dit vaccin eind deze maand toegelaten tot de Europese markt. In het eerste kwartaal zou Nederland dan 4,5 miljoen van deze vaccins ontvangen, gevolgd door 5,2 miljoen in het tweede kwartaal.