‘Gezochte huurmoordenaar Gerel Palm aangehouden in Brazilië’

Gerel Palm op een door de politie verstrekte foto Beeld Politie

Palm ontvluchtte Nederland na een dubbele liquidatiepoging en werd in 2017 in Suriname aangehouden. Hij kwam vast te zitten in Paramaribo, maar ontsnapte minder dan twee weken later. Nu is hij door de federale politie in Brazilië gearresteerd in een appartement ten westen van Rio de Janeiro.

In januari werd Palm per verstek door de Nederlandse rechtbank veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. Het OM ziet hem ook als de persoon die in 2015 spyshopmedewerker Ronald Bakker heeft doodgeschoten.

De Nederlandse politie loofde in eerste instantie een beloning van 15.000 euro uit voor informatie die zou leiden tot de arrestatie van Palm. In 2020 werd het beloningsbedrag verdubbeld.