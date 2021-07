Gezochte complotdenker Micha K. (58) opgepakt in Noord-Ierland vanwege bizarre beschuldigingen

Demonstratie bij de gevangenis tegen de straf van Wouter R. Hij werd eind vorige maand door de politierechter veroordeeld tot negen maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Beeld Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

Onder meer het RIVM deed aangifte tegen K., omdat hij al sinds het begin van de coronacrisis een hetze tegen directeur Jaap van Dissel voert. De rechter in Belfast beslist op zaterdag 7 augustus of K. wordt overgeleverd aan Nederland.

In een voicemailbericht dat op internet circuleert bevestigde K. woensdag zijn aanhouding. “Ik ben opnieuw gearresteerd. Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Ze hadden het over uitlevering naar Nederland. God bless, bye bye,” zei K. daarin. Tegen hem was een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd, onder andere vanwege de opruiende en bedreigende filmpjes die hij maakte over de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Rituele kindermoorden

K. was oorspronkelijk leraar klassieke talen aan een gymnasium, maar werd later activist en publicist. In een ver verleden werkte de Amsterdammer onder meer voor NRC Handelsblad en het Advocatenblad. In de loop der jaren bevatten zijn artikelen en columns steeds meer complottheorieën. Heilig overtuigd van het bestaan van pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven (Zuid-Holland), begin jaren 80, verspreidt K. samen met mede-complotdenkers Joost K. en Wouter R. verhalen over een ‘omvangrijk pedo-satanisch netwerk’.

Dat doen de mannen in het zogeheten Red Pill Journal, een bulletin op internet. Vermeende slachtoffers, ‘daders en verhullers van de satanische pedoterreur’, worden daarin met naam en toenaam genoemd. Net als Jaap van Dissel, die een centrale rol in het netwerk krijgt toegedicht. Begin deze maand oordeelde de rechter dat het drietal per direct moet stoppen met het rondbazuinen van verhalen over het satanische netwerk in Bodegraven.

Wouter R. werd eind vorige maand door de politierechter veroordeeld tot negen maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Hij riep eind mei in een uitzending van Red Pill dat een militair tribunaal de advocaat van de gemeente onvermijdelijk zou veroordelen tot de doodstraf. Ook was hij schuldig aan opruiing door op te roepen een prijsuitreiking aan Van Dissel te dwarsbomen met een explosie.

Voortvluchtig

Micha K. is al tijden niet meer in Nederland. Hij vluchtte naar Ierland, naar eigen zeggen omdat het Openbaar Ministerie hem door middel van een verplichte dna-test ‘wil linken aan een moord’. In het buitenland ging hij via dagelijkse livestreams door met zijn bizarre beschuldigingen, onder meer door te stellen dat voormalig secretaris-generaal van justitie Joris Demmink verantwoordelijk is voor het vermoorden van kinderen.

Verder stelt hij dat journalisten medeverantwoordelijk zijn voor seksueel misbruik van kinderen, omdat ze in zijn ogen de waarheid bewust onder de pet houden. K. is al eens veroordeeld voor smaad, laster en bedreiging. In 2013 kreeg hij bijna een jaar celstraf omdat hij onder meer valse bommeldingen deed. Hij kreeg ook een proeftijd van twee jaar en moest alle scheldpartijen op internet herroepen.

Bataafse Republiek

K. is overigens ook beheerder van De Bataafse Republiek, een chatgroep op Telegram met bijna 8000 leden. Deelnemers van die chatgroep openden begin deze maand een heksenjacht op enkele vaccinatiemedewerkers van de GGD. Complotdenkers deelden de namen van vaccineerders met elkaar, met oproepen als ‘ruim deze moordenaars van de straat’, ‘jagen maar’, ‘laat deze engnek de kerst niet halen’ en ‘alles kan kapot’. Koepelorganisatie GGD Ghor Nederland reageerde ‘met ontzetting’ op deze berichten en deed aangifte.

Geen van de aantijgingen van K. of de Red Pill Journal zijn bewezen.